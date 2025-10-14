Chi sono gli eletti del M5s in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giani Presidente

DAL “SACRIFICIO NOTEVOLE” ALL’INGRESSO IN CONSIGLIO: SONO DUE GLI ELETTI M5S IN TOSCANA

Dopo lo strappo, la ricucitura, l’accordo e il voto online, il M5s ha deciso di sostenere e appoggiare Eugenio Giani nel campo largo progressista in Toscana: i risultati hanno dato ragione alla fine, visto che gli eletti M5s si raddoppiano rispetto a 5 anni fa e soprattutto passano dal banco dell’opposizione a quello della maggioranza. Eppure le preferenze totali sono state di fatto dimezzate, passando dai circa 114mila del 2020 ai 55mila nei risultati finali delle Elezioni Regionali Toscana 2025: l’astensione e la vittoria larga di Giani hanno così permesso al Movimento 5Stelle di poter “usufruire” del consenso progressista per poter entrare nel Governo locale.

Dei 24 seggi totali del Centrosinistra, solo 2 sono però i seggi in dote al M5s, sconfitto sia dalla lista AVS al 7% e sia dalla Casa Riformista con l’8,8%: il 4,34% di preferenze raccolte dal partito di Giuseppe Conte consente così l’elezione di due consiglieri, la prima nella circoscrizione di Pisa, il secondo in quella di Firenze 1.

Si tratta dei neo eletti consiglieri M5s in Toscana Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli: da quel «sacrificio notevole del Movimento per l’accordo con Giani», denunciato da Conte ormai nel luglio 2025, sembra ora un ricordo lontano, visto che proprio quell’accordo consente al M5s di avere rappresentanza in Consiglio Regionale. (A cura di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI TOSCANA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI M5S

A brevissimo potremo scoprire tutti i nomi degli eletti M5S che nei prossimi giorni entreranno nel Consiglio regionale di Firenze, scelti dagli elettori alle urne delle Elezioni Regionali Toscana 2025 che si sono concluse da pochissimo: un appuntamento, per i pentastellati guidati da Giuseppe Conte, abbastanza importante perché proprio sul territorio toscano alle elezioni del 2020 – ci torneremo dopo – i 5 Stelle faticarono ad affermarsi, entrando solo per un pelo in Consiglio.

Proprio per evitare il ripetersi della situazione di cinque anni fa, i 5 Stelle alle Elezioni del 2025 in Toscana hanno scelto di sostenere il nome di Eugenio Giani entrando a far parte di quel “campo largo” spesso citato assieme al PD e alla civica (che raccoglie tutti gli altri partiti di sinistra) Casa Riformista, con un sfida che lo vedrà opposto ad Alessandro Tomasi – sostenuto dal centrodestra -, Antonella Bundu e Carlo Giraldi (entrambi indipendenti); mentre i potenziali eletti M5S inseriti nelle liste elettorali sono:

– Arezzo: Tommaso Pierazzi, Barbara Storri, Lucio Bianchi, Bonella Martinozzi e Nicola Venturini

– Firenze 1: Luca Rossi Romanelli, Eleonora Colucci, Lorenzo Masi, Laura Magni, Roberto De Blasi, Gaia Ciullini e Angelo Spensierato

– Firenze 2: Roberto Grandis, Simona Terreni, Guido Cretti, Eleonora Colucci e Tommaso Romagnoli

– Firenze 3: Matteo Ferrante e Simona Terreni

– Firenze 4: Lorenzo Vignozzi, Giulia Alderighi, Paolo Bertolini e Simona Terreni

– Grosseto: Luca Giacomelli, Daniela Castiglione e Alfredo Velasco

– Livorno: Francesca Fabbiani, Fabrizio Zucconi, Loredana Pantaleone, Renato Corrado De Michieli Vitturi e Antonina Cucinotta

– Lucca: Claudio Loconsole, Elisabetta Zuccaro, Rodolfo Pierotti e Irene Galletti

– Massa-Carrara: Irene Galletti e Simone Magnani

– Pisa: Irene Galletti, Fausto Bosco, Elisabetta Zuccaro, Claudio Loconsole e Sara De Biasi

– Pistoia: Simone Magnani, Susanna Zinzocchi, Marco Cresci, Lucia Cardicchi, Luca Pontani e Alessandra Di Giovanni

– Prato: Chiara Bartalini, Carmine Maioriello, Angela Ponzecchi e Carlo De Simone

– Siena: Bonella Martinozzi, Guglielmo Pianigiani, Ilaria Gabrielli e Lorenzo Bellucci

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI M5S E PREFERENZE ALLE REGIONALI TOSCANA 2020

Insomma, cresce l’attesa per la scoperta del prossimo Consiglio regionale che guiderà – come sempre diciamo, salvo imprevisti – la Toscana per i prossimi cinque anni, ma nel frattempo che aspettiamo utile potrebbe essere riavvolgere il nostro nastro fino alle Elezioni del 2020: in quell’occasione la vittoria spettò a Eugenio Giani che riuscì a conquistare il 48,62% dei voti, superando la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi che arrivò al 40,46% e – nettamente – la candidata del Movimento 5 Stelle Irene Galletti ferma al 6,4 per cento dei voti.

Comunque i pentastellati nel 2020 con il loro 7,01% dei voti – differente da quelli a favore del candidato per via del voto disgiunto – riuscirono ad affermarsi come quarta forza regionale superando Forza Italia (al 4,28%), ma non il Partito Democratico (34,69%), la Lega (21,78%) e i Fratelli d’Italia (al 13,50%); mentre con il loro risultato, riuscirono a guadagnarsi solamente due seggi per gli eletti M5S: uno riservato proprio a Irene Galletti e l’altro a Silvia Noferi.