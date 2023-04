ELETTI M5S UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023 CON DE TONI SINDACO

Nonostante il Movimento 5Stelle sia rimasto fuori dal ballottaggio delle Elezioni Comunali Udine 2023, i risultati ufficializzati oggi pongono il M5s con parte attiva nella vittoria finale di Alberto Felice De Toni in quota Centrosinistra. 1 o 2 seggi eletti nella nuova maggioranza andranno dunque per i 5Stelle in forza dell’accordo rivelatosi decisivo al ballottaggio per ribaltare i risultati del primo turno che davano Pietro Fontanini e il Centrodestra in vantaggio.

«Udine ha saputo rispondere di fronte ad una esigenza reale: al primo turno ci hanno dato il 9% e ci hanno detto di fare accordo su progetti per città del futuro e oggi torna in pista», ha spiegato il candidato sindaco M5s Ivano Marchiol nel commentare i risultati del ballottaggio, ribadendo l’apporto «decisivo del M5s, decisiva l’intesa programmatica tra me e De Toni sui progetti della città. Io in giunta? Accordo programmatico che si traduce in accordo politico, questo quello che conta». 12 i consiglieri eletti in quota Pd, 8 per Lista De Toni, 2 Terzo Polo, 2 Sinistra-Verdi, 1 per M5s, 1 per Spazio Udine-Marchiol Sindaco e 1 per Io Amo Udine: resta da capire con l’ufficialità dei risultati che giungerà tra qualche giorno se il seggio tra gli eletti M5s rimarrà al solo candidato sindaco Ivano Marchiol o se invece entrerà in Consiglio anche il candidato consigliere in quota M5s Domenico Liano.

VOTI LISTA M5S ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: DATI PREFERENZE

I risultati del ballottaggio per le Elezioni Comunali Udine 2023 hanno visto De Toni eletto sindaco con il 52,85% delle preferenze contro il 47,15% del sindaco uscente del Centrodestra, Pietro Fontanini: fondamentale per il Centrosinistra l’appoggio dell’elettorato M5s dopo l’accordo raggiunto negli scorsi giorni tra Ivano Marchiol e l’attuale sindaco eletto a Udine. Al primo turno la lista M5s prese il 2,32% anche se la coalizione a sostegno del candidato grillino Ivano Marchiol riuscì a recuperare il 9,24% (3903 preferenze), frutto del sostegno delle liste Spazio Udine 4,24% e Udine Città Futura, 1,07%.

A livello di preferenze, il candidato più votato in quota M5s è per l’appunto Domenico Liano con 63 voti conquistati: primi tra i non eletti M5s a Udine Giovanni Bertini con 19 preferenze, Michele Comentale 19, Flavio Laratro 18, Silvio Gironi 13, Giorgio Valentini 12, Massimo Tomasetig 10, Vladimiro De Pauli 8.

