Chi sono gli eletti del M5s in Valle d'Aosta dopo le Elezioni Regionali 2025: risultati, voti e preferenze, chi entra nel nuovo Consiglio regionale

M5S CRESCE NEI RISULTATI ALLE REGIONALI IN VALLE D’AOSTA: VOTI E PREFERENZE

Migliora la performance del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Regionali 2025 valdostane, ma è ancora prematuro parlare di eletti M5s Valle d’Aosta, visto che i risultati non sono ancora definitivi. E sono importanti per capire chi sono i nuovi consiglieri, visto che la nomina del presidente passa proprio da loro, visto che non c’è l’elezione diretta del presidente.

Intanto, si possono analizzare i dati che arrivano dallo scrutinio ancora in corso. I pentastellati stanno raccogliendo il 5,57% a fronte dei 3.222 voti ottenuti, con nessuna scheda contestata al momento. Passando alle preferenze, possiamo stilare una graduatoria ufficiosa e assolutamente parziale dei candidati consiglieri M5s che stanno ottenendo finora più voti. Si tratta di Erika Guichardaz (511), Daria Pulz (430), Vincenzo Caminiti (4119, Alexandre Glarey detto Alex (273) e Chiara Berard detta Isabelle (209).

I CANDIDATI ALLE REGIONALI 2025 ED ELETTI M5S VALLE D’AOSTA

Il Movimento 5 Stelle spera di tornare nel Consiglio regionale valdostano, ma le risposte arriveranno dai risultati definitivi delle Elezioni Regionali 2025 che potranno chiarire se ci sono eletti M5s Valle D’Aosta. In occasione della precedente tornata regionale, i pentastellati non riuscirono a superare la soglia di sbarramento, quindi l’auspicio del partito guidato a livello nazionale da Giuseppe Conte è di ottenere almeno un seggio, ma è uno scenario tutt’altro che scontato, visto che i progressisti si sono mossi in ordine sparso.

Non c’è alcun campo largo, col Pd che si è presentato da solo ma con l’obiettivo di governare di nuovo con l’Union Valdotaine, mentre il M5s ha deciso di correre con il progetto “Valle D’Aosta aperta”, che vede alleati i pentastellati con Adu VdA, Risorgimento socialista, Area democratica – Gauche autonomiste, Rifondazione comunista.

I 35 candidati consiglieri regionali in Valle d’Aosta che vi riportiamo di seguito, dunque, non sono tutti espressione del Movimento 5 Stelle, trattandosi di una lista frutto di un’alleanza tra vari partiti: Erika Guichardaz, Paolo Dattola, Sharon Erika Standen detta Erika, Fulvio Cavalet-Giorsa, Nina-Ionela Dragan, Carlo Pietro Zanotto, Vilma Shengjergji, Andrea Robin Preillan, Claudia Maria Craciun, Marco Luigi Foretier, Anca Valentina Radu detta Valentina, Bruno Trentin, Filippo Macinato, Giuseppe Favara, Daria Pulz, Carola Carpinello, Erika Vecco, Guido Aiazzi, Christian Guzzi, Massimo Cappelli, Jeannette Chenal, Patrizia Pradelli, Pietro Diego Verducci, Chiara Berard detta Isabelle, Carlo Elio Cheney detto Elio, Simona Rossi, Paola Brunet, Ivan Palmieri, Francesco Lucat, Alexandre Glarey detto Alex, Vincenzo Caminiti, Elisa Tripodi, Maurizio Nigrisoli, Valentina Lelli.

NIENTE ELETTI M5S ALLE REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020

Nelle scorse elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle non è riuscito a ottenere eletti M5s Valle d’Aosta, non avendo raccolto i voti necessari per conquistare almeno un seggio nel Consiglio regionale. Infatti, i pentastellati ottennero 2.589 voti, pari al 3,91% dei consensi, dunque niente quorum, ma d’altra parte si presentarono all’appuntamento con il voto da soli, senza alleanze. L’esito elettorale suscitò un acceso dibattito nel M5s, dove l’allora consigliera uscente Manuela Nasso accusò i vertici di una “gestione scellerata” e “troppo accentratrice” che sarebbe la causa della fuga di attivisti ed elettori.