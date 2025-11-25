Chi sono gli eletti del M5S in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giovanni Manildo

M5S FLOP ALLE REGIONALI IN VENETO: 1 SOLO DEGLI ELETTI CENTROSINISTRA È PENTASTELLATO

Si aspettava sicuramente di più la lista del Movimento 5Stelle dai risultati delle Elezioni Regionali 2025, dato che sarà 1 solo l’esponente M5s tra gli eletti in Veneto per il campo largo progressista: se infatti la sconfitta di Giovanni Manildo era annunciata alla vigilia, con l’exploit di Stefani, della Lega e del Centrodestra nei risultati finali si assiste anche al sorpasso in casa Centrosinistra di AVS – oltre che del Pd – sul Movimento di Giuseppe Conte.

Nei 14 seggi complessivi del campo largo alle Regionali 2025 per il Consiglio, di eletti M5s in Veneto ne resta solo uno, con ben 9 in quota Pd, 2 ad Alleanza Verdi-Sinistra e 1 altro per la lista civica Uniti per Manildo Presidente: i risultati del M5s in Veneto non vanno oltre le 36mila preferenze con il 2,2% complessivo di risultato all’interno della coalizione per l’ex sindaco di Treviso, il dem Manildo.

Unico dunque consigliere eletto che occuperà 1 dei 14 seggi di opposizione a Stefani è il capolista della provincia di Venezia per il Movimento 5Stelle, Flavio Baldan, con 665 preferenze superando Manuela Calzavara nettamente.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI VENETO 2025: VERSO I SEGGI ELETTI M5S

Manca sempre meno al momento in cui potremo sapere chi sono gli eletti M5S che sono riusciti a guadagnarsi – ovviamente grazie al voto degli elettori – un posto all’interno del consiglio dopo le Elezioni Regionali Veneto 2025 che si sono tenute negli ultimi due giorni.

Visto che per sapere i risultati occorre essere ancora pazienti per qualche ora, possiamo ricordare che a differenza dell’ultimo turno elettorale – ci torneremo tra un attimo – quest’anno i pentastellati di Conte hanno scelto di sostenere il candidato comune del “campo largo” Giovanni Manildo.

Quest’ultimo sarà – com’è facile immagine – il grande sfidante (assieme ad altri tre indipendenti, che per antonomasia hanno poche speranze di entrare effettivamente in consiglio) del leghista Alberto Stefani; mentre i nomi degli aspiranti eletti M5S inseriti nelle liste elettorali del Veneto sono:

– Belluno: Caterina Scapin, Marco Paccagnella e Barbara Lando

– Padova: Daniano Biasiolo, Silvia Schiavon, Marco Paccagnella, Ornella Marangon, Giacomo Cusumano, Tamara Lazzarin e Nicola Pizzato

– Rovigo: Elena Suman, Marco Paccagnella ed Enrica Muraro

– Treviso: Marco De Blasis, Maria Angela Ferri, Isac Lodi Casagrande, Lara Pianta, Paolo De Bianchi, Lucia Merenda e Renato Cesaro

– Venezia: Flavio Baldan, Manuela Calzavara, Andrea De Carlo, Lucia Merenda, Michele Gatti, Lara Pianta, Marco Paccagnella, Maria Angela Ferri e Franco Kerstulovich

– Verona: Giuseppe Rea, Maura Zambon, Angelo Lodola, Bianca Squassabia, Marco Martini, Lucia Brugnoli, Mario Borrata, Anca Mihaela Pasare e Francesco Zagami

– Vicenza: Simone Contro, Monica Gios, Edoardo Bortolotto, Michela Chimetto, Aurelio Marini, Francesca Stammelluti e Igor Ferrazzi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI M5S E PREFERENZE ALLE REGIONALI VENETO 2020

Insomma, con la chiusura delle urne in Veneto e la fine (ormai imminente) dello spoglio delle schede potremo sapere se il centrosinistra e Manildo sono riusciti – contrariamente a quanto stimano i sondaggi – a scardinare il potere leghista nella regione, ma nel frattempo possiamo ricordare cosa successe dopo le Elezioni del 2020.

In quell’occasione i 5 Stelle si presentarono in solitaria con il nome di Enrico Cappelletti ottenendo appena il 3,25% dei voti; mentre fu Zaia – con il 76,79% – a vincere, superando nettamente anche il Dem Arturo Lorenzoni, fermo al 15,27%.

Al di là dei voti a favore del candidato, i pentastellati in quanto partito ottennero solamente il 2,69% dei voti, utili per un solo seggio per gli eletti M5S finito a Erika Baldin, contando anche quello riservato al candidato per la presidente.

I pentastellati, insomma, si piazzarono sotto a tutte le altre forze nazionali (tra la Lega al 16,92%, il PD all’11,92%, FdI al 9,55% e FI al 3,56%) e anche sotto alla fortissima civica di Luca Zaia che arrivò – addirittura – fino al 44,57% diventando la prima forza regionale.