Eletti M5s, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA M5S ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Procedono serrati, dopo la chiusura delle urne, gli scrutini per scoprire gli eletti nelle Elezioni Regionali Lombardia 2023: per ora sono state scrutinate circa 3.000 sezioni su 9.254 complessive. Per ora al M5S in Lombardia sono stati assegnati 44.361 voti complessivi, mentre il candidato Pierfrancesco Majorino conta (anche con PD, Partito Civico e Verdi) 406.748 voti. Mancano, però, anche quasi due terzi delle sezioni da scrutinare, e non si può affatto escludere che il risultato cambi nel corso della serata.

In merito alle singole preferenze sugli eletti per il M5S alle Elezioni Regionali della Lombardia 2023 nelle circoscrizioni provinciali, a Milano svetta Nicola Di Marco con 333 voti, seguito da Pizzighini (157) e da Mimì (119). A Bergamo la preferenza va verso Gnocchi con 53 voti, seguito da Torrisi (49) e da Di Franco (30). Brescia assegna a Paola Pollini 42 voti, a Grassi 26 e a Ghidini 23. Tra gli eletti del M5S a Como svetta Raffaele Erba con 42 voti, seguito da Sala (30) e da Ceruti (16). Cremona ad ova vede una preferenza verso Angelo Angiolini con 81 voti, seguito da Mazzola (45) e da Introcaso (22). A Lecco Giovanni Galimberti è in testa con 104 preferenze, seguito da Cereda con 53. A Lodi per ora svetta Luca Degano con 68 preferenze, rispetto alle 40 per Pacifico, mentre a Mantova le preferenze vanno verso Raffaella Scattolon (174 voti), seguito da Cappellazzi (49). Preseguiamo tra gli eletti del M5S in Lombardia con Monza-Brianza dove Marco Maria Fumagalli ha ricevuto 32 voti (questa una delle province con minori sezioni scrutinate per ora). Pavia, invece, vota per Simone Verin che porta a casa 566 preferenze, seguito da Cattelan (187) e da Finotti (160). A Sondrio svetta Maurizio Pasina con 36 voti, rispetto a Gianoncelli (16). Infine, a Varese per ora in testa c’è Graziella Baratelli con 29 voti, seguita da Bonoldi con 28, ma anche qui gli scrutini proseguono lentamente. (Agg. di Lorenzo Drigo)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

Occorrerà attendere ancora qualche ora per sapere gli effetti eletti e le preferenze del M5s alle Elezioni Regionali Lombardia 2023: dopo una complicata e intricata fase di campagna elettorale, la lista di Giuseppe Conte ha deciso di sostenere il candidato del Centrosinistra Pierfrancesco Majorino. Ecco dunque quali erano i nomi in campo per il Movimento 5 Stelle in sostegno, assieme a Pd e Alleanza Verdi-Sinistra, del principale sfidante di Attilio Fontana per la conquista della Lombardia. «Con il Movimento 5 Stelle abbiamo creato un buon laboratorio. Sono molto contento perché è un’alleanza che è nata sugli obiettivi del futuro della Lombardia, per portare una ventata di aria fresca in un territorio che ne aveva bisogno. Abbiamo una bella squadra», spiegava solo una settimana fa lo stesso Majorino in una intervista a “Radio Radicale”. Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali a Lombardia 2023 in quota M5s, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– M5s Milano: Nicola Di Marco, Paola Pizzighini, Consolato (detto Gregorio) Mammì, Federica Casalino, Alberto Arosio, Simona Bertogliatti, Matteo Cattaneo, Veronica Iannone, Pierluigi Riccitelli, Marwa El Namr, Tromboni Daniele, Ali’ Loredana, Zanzottera Marco, Battigaglia Ofelia, Mantovani Massimiliano, Faravelli Laura, Beretta Daniele, Rovani Letizia, Fassoli Ivan Angelo, Sordini Barbara, Missiaggia Sergio, Polesel Renata Paola (detta Renèe), Solinas Pier Paolo, Polverino Raffaella, Serra Alessandro, Brandazzi Emanuela.

– M5s Bergamo: Myriam Bernareggi, Jacopo Gnocchi, Concetta Torrisi, Luca Sangalli, Sonia Disotti, Danilo Albani Rocchetti, Laura Dokaj, Emanuele Calvi, Roberta Freschi, Umberto Di Franco.

– M5s Brescia: Paola Pollini, Guido Ghidini, Nadia Ramazzini, Giorgio Grassi, Cristina Medi Trasca, Luca Cremonini, Mariarosa Ghitti, Amedeo Paccagnella, Sabina Lupo, Rino Alessandrini.

– M5s Como: Raffaele Erba, Simona Ruscitto, Luca Ceruti, Rosalia Battaglia, Zaffaroni Mirko, Giulia Sala.

– M5s Cremona: Angelo Angiolini, Paola Mazzola, Giuseppe Introcaso, Monica Ferraris.

– M5s Lecco: Giovanni Galimberti, Corinne Cereda, Elena Calogero.

– M5s Lodi: Annarita Pacifico, Luca Degano.

– M5s Mantova: Raffaella Scattolon, Giovanni Cappellazzi, Consuelo Carbone, Diego Renzo Goldin.

– M5s Monza-Brianza: Marco Fumagalli, Elisabetta Bardone, Massimiliano Albericci, Alessandra Iurlaro, Claudio Colombo, Antonella Beringheli, Vincenzo Repici, Mara Tentorio.

– M5s Pavia: Simone Verni, Daniela Cattelan, Enrico Battaglia, Mara Finotti.

– M5s Sondrio: Mariarosa Gianoncelli, Maurizio Pasina.

– M5s Varese: Francesco Bonoldi, Massimo Uboldi, Monica Gilera, Vittorio Salvo, Graziella Baratelli, Alberto Steidl, Maria Splendore, Antonio Ferrara.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE MN5S NELLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

In attesa di conoscere i dati e le preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 dopo la chiusura dei seggi, si prova a confrontare le previsioni sul M5s con i risultati del voto 2018 quando il candidato grillino Dario Violi con il 17,4% delle preferenze finì terzo nella corsa al Pirellone dietro al 49,8% di Fontana, al 29,1% di Giorgio Gori (Pd). In tutto furono 933.366 i voti presi dal M5s in Lombardia, con relativi 13 seggi guadagnati nel nuovo Consiglio Regionale emerso dai risultati delle Regionali 2018.

Ecco dunque tutti i 13 consiglieri regionali eletti con il M5s nelle precedenti Elezioni Regionali in Lombardia, suddivisi per le singole circoscrizioni provinciali: Dario Violi (Bergamo); Ferdinando Alberti (Brescia); Raffaele Erba (Como); Marco Degli Angeli (Cremona); Andrea Fiasconaro (Mantova); Massimo Felice De Rosa, Nicola DI Marco, Monica Forte, Consolato Mammì, Luigi Piccirillo (Milano); Marco Maria Fumagalli (Monza-Brianza); Simone Verni (Pavia); Roberto Cenci (Varese).

