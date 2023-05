Eletti Massa, seggi Consiglio Comunale/ Persiani sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE MASSA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Un bis atteso ma comunque “sudato” per Francesco Persiani dopo i risultati del ballottaggio Elezioni Comunali 2023 a Massa: dei 32 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale, la maggioranza di Centrodestra avrà ancora più margine rispetto alle opposizioni di Centrosinistra rispetto alle precedenti Amministrative. La coalizione vincente al ballottaggio con Persiani avrà infatti 20 seggi sui 32 eletti totali nel Consiglio di Massa: 9 gli eletti + 3 candidati sindaco sconfitti (Ricci, Guidi e Bennati) – tra le file del Centrosinistra e di FdI, rimasta fuori dalla coalizione di Centrodestra (così come Noi Moderati) avendo sostenuto Marco Guidi al primo turno.

I risultati delle Elezioni Comunali Massa 2023 dicono dunque Francesco Persiani rieletto sindaco al ballottaggio con il 54,36% (15.719 preferenze totali) contro il 45,64% dello sfidante sconfitto Enzo Romolo Ricci (13.195 preferenze). Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Massa 2023:

Seggi maggioranza: 20

– lista Persiani sindaco (13.93% preferenze primo turno): 8 seggi eletti

– Lega (11,56%): 7 eletti

– Civici Apuani (5,39%): 3 eletti

– FI-PLI (4,15%): 2 eletti

Seggi opposizione: 9 + 3 candidati sindaco sconfitti

– Pd (16,61%): 4 eletti

– Massa è un’Altra Cosa (7,26%): 2 eletti

– FdI (10,98%): 2 eletti

– Marco Guidi Sindaco (6,37%): 1 eletto

Il commento del sindaco di Massa Francesco Persiani

«Ringrazio tutti quelli che cihanno votato e hanno riconosciuto che possiamo continuare a lavorare bene per Massa»: lo ha detto il sindaco rieletto di Massa, quel Francesco Persiani trionfatore del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023. «Sarò il sindaco di tutti – ha aggiunto Persiani -. Onori comunque al mio avversario che si è battuto bene»: per il primo cittadino in quota Centrodestra, «Il mio impegno è di mantenere le promesse concrete che abbiamo fatto e raggiungere quei cittadini che magari non hanno ancora avuto la sensazione di essere soddisfatti e quindi di andare incontro a tutta la città per essere il sindaco di tutti. Tra le due vittorie – ha poi concluso – entrambe sono importanti per due motivi diversi: la prima perché è stato un momento storico, questa perché attesta che un buon governo può esserci anche a Massa e che non c’è bisogno di discontinuare».

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Massa con Francesco Persiani rieletto sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– Lista civica Persiani Sindaco 8 seggi: Giovanni Giusti, Claudia Mercanti, Daniele Carmassi, Alfredo Camera, Simone Ortori, Monica Bertoneri, Lodovico Andreazzini, Agostino Incoronato

– Lega 7 seggi: Francesco Mangiaracina, Filippo Frugoli, Giorgia Garau, Andrea Cella, Eleonora Cantoni, Paolo Balloni, Marco Battistini

– Civici Apuani 3 seggi: Valeria Della Pina, Giovanbattista Ronchieri, Roberto Acerbo

– FI 2 seggi: Matteo Bertucci, Matteo Basteri

Consiglieri opposizione

– Pd 4 seggi: Daniele Tarantino, Giovanna Santi, Gabriele Carioli, Stefano Alberti

– Lista Massa è un’altra Cosa 2 seggi: Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole

– Fdi 2 seggi: Massimo Evangelisti, Bruno Tenerani

– Lista civica Guidi 1 seggio: Lorenzo Pascucci

– 3 candidati sindaco sconfitti: Enzo Ricci (Pd), Marco Guidi (FdI), Daniela Bennati (M5s-UP)











