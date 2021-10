Eletti Merano 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze: Rosch vs Dal Medico

ELEZIONI MERANO, RISULTATI BALLOTTAGGIO E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

Tra poco scopriremo il nuovo sindaco ed i consiglieri eletti a Merano. Oggi è il giorno del ballottaggio delle elezioni comunali in Trentino Alto Adige: oggi, domenica 24 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 23 30 mila persone al voto per sancire chi sarà il nuovo primo cittadino. La sfida vede protagonisti Paul Rosch e Dario Dal Medico: il sindaco uscente ha raccolto il 33,3% (5.212 voti), mentre il candidato di Centrodestra ha ottenuto il 32,7% (32,7%).

Appena 87 voti dividono Paul Rosch e Dario Dal Medico, già di fronte al secondo turno un anno fa: l’ecologista vinse con appena 37 voti di scarto. Un risultato che non gli consentì di governare: Rosch non riuscì a trovare una maggioranza in consiglio comunale. Ora un nuovo faccia a faccia e c’è una novità da non sottovalutare: il verde ha ottenuto per il secondo turno l’appoggio esterno del Team K, guidato dall’ex esponente M5s Paul Kollensperger.

ELETTI MERANO: LE IPOTESI DI CONSIGLIO COMUNALE

Siamo in attesa dei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali, solo in quel momento potremo delineare il nuovo Consiglio comunale. C’è da aspettare, dunque, per indicare gli eletti a Merano, ma possiamo iniziare ad avanzare qualche scenario sulla ripartizione dei seggi, considerando le preferenze raccolte al primo turno (clicca qui per l’elenco completo).

Ipotesi Rösch sindaco

– Verdi 3.668 voti: Rohrer, Rossi, Ortner, Bellasi, Dalsant.

– Pd 695 voti: Rossi, Di Lucrezia, Diaby

– Sinistra Ecosociale 193 voti: Augscheller

Ipotesi Dal Medico sindaco

– Alleanza per Merano Dal Medico sindaco 2.758 voti: Zaccaria, Tusho, Lofoco, Dalla Zuanna, Duso, Roat, Mazzotta.

– La Civica per Merano Dal Medico Sindaco 1.654 voti: Balzarini, Taranto, Albieri, Calligione, Casolari.

Avrà un ruolo degno di nota anche Svp, forte del 18,3% ottenuto mette Zeller al riparo da brutte sorprese.

