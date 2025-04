FASAN SINDACO DI MONFALCONE DOPO CISINT: IL TRIONFO DELLA LEGA NEI RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI

Sarà una maggioranza di seggi eletti in quota Centrodestra il prossimo Consiglio Comunale a Monfalcone: i risultati delle Elezioni Comunali 2025 confermano le attese della vigilia nel secondo Comune più grande del Friuli Venezia Giulia al voto in questa tornata di Amministrative anticipate. Luca Fasan viene così eletto nuovo sindaco di Monfalcone, prendendo l’eredità di Anna Cisint e confermando la leadership della Lega nel Paese con alto tasso di presenza islamica (specie nella comunità del Bangladesh).

Si sgonfia la lista “musulmana” che tanto scalpore ha creato in questi ultimi mesi, mentre il “campo largo progressista” sostenuto da Elly Schlein durante la campagna elettorale non riesce ad andare oltre il 26,19% del candidato Diego Moretti: in attesa di avere la lista di eletti definitici, le preferenze finali dei risultati a Monfalcone vedono un netto predominio della Lega, a cui idealmente si può aggiungere il consenso della lista civica per Anna Cisint, ex sindaca eletta con la Lega all’Europarlamento (e motivo delle Elezioni anticipate di un anno).

I risultati del resto sono netti: Luca Fasan diviene sindaco di Monfalcone con il 70,87% delle preferenze, pari a 8272 voti complessivi. Battuto il Centrosinistra di Diego Moretti, sconfitto al 16,19% con soli 3057 voti, mentre la lista “Italia Plurale” di Bou Konate non va oltre i 343 voti con il 2,94% delle preferenze. Affluenza finale al 57%, in lieve calo rispetto alle Elezioni Comunali del 2021, i risultati del Centrodestra a Monfalcone mantengono la maggioranza di eletti nel prossimo Consiglio Comunale che vedrà in totale 24 seggi con 7 numero massimo di assessori previsti nella nuova giunta Fasan.

PREFERENZE ED ELETTI A MONFALCONE: CENTRODESTRA BOOM OLTRE IL 70%

Entrando nelle pieghe dei risultati ufficiali e definitivi in arrivo da Monfalcone, la composizione dei consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale attende la comunicazione dal portale di Regione Friuli Venezia Giulia sul numero di seggi ripartiti per i singoli partiti (in arrivo entro sera). Quello che è certo però sarà la maggioranza del Centrodestra confermata dopo la precedente giunta Cisint, con il “boost” della lista della ex sindaca che ha contribuito fortemente al successo di Fasan alla guida di Monfalcone per i prossimi 5 anni.

La Lega al 31% farà la voce grossa tra gli eletti consiglieri in maggioranza, seguita a ruota dal 24% della lista Cisint che è sempre espressione del Carroccio, per cui si può celebrare una vittoria con oltre il 50% delle preferenze in tutto il Comune. Al terzo posto troviamo FdI con il 9,73%, davanti a Forza Italia con il 5,73% e Popolo della Famiglia che all’1,2% difficilmente vedrà seggi eletti in maggioranza.

Tra le preferenze domina Anna Cisint con oltre 1662, anche se difficilmente sceglierà il ruolo di consigliere in Comune essendo già europarlamentare della Lega: tra i più votati e “papabili” di seggi eletti nel partito di Matteo Salvini sono Fabio Banello (215 voti), Giovanni Battaglia (172), Tiziana Maioretto (143) e Riccardo Brigante con 92 preferenze. Nella lista della ex sindaco di Monfalcone spopola Stefano Cisint con 444 preferenze davanti a Suzana Pusateri a 272, Gabriele Bergantini 187 e Paolo Venni a 124. I più votati in Fratelli d’Italia sono Luca Zorzenon e Mihaela Loredana Dragan, mentre per Forza Italia papabili sono Francesco Volante e Marta Calligaris.

CAMPO LARGO BATTUTO CON MORETTI, FLOP PER LA LISTA ISLAMICA DI KONATE: FUORI DAL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto riguarda invece la minoranza che siederà in Consiglio Comunale a Monfalcone, i risultati delle Elezioni Comunali 2025 vedono sicuramente tra gli eletti lo sconfitto candidato sindaco Diego Moretti in area Pd: la campagna elettorale “tirata” da Elly Schlein con comizi a ridosso delle Amministrative non è bastata contro lo strapotere del Centrodestra. Il Partito Democratico mantiene il 10% di preferenze, davanti all’8,54% di Civica e Solidale, 3,79% Insieme con Moretti mentre Progressisti per Monfalcone al 2,54% delle preferenze totali.

In attesa di avere i seggi eletti complessivi anche per l’opposizione, i candidati consiglieri più votati risultano in casa Pd essere Kamrul Sani a 165 preferenze, Lucia Giurissa 150 e Marco Ghinelli a 121, con Fabio Delbello a 44 voti davanti a Paolo Fogar. Per la Civica Solidale i più votati sono stati Alessandro Saullo (214 preferenze) e Cristiana Morsolin (181) mentre la civica per il candidato sindaco Moretti porta in dote Michela Peruzzi a 58 e Giovanni Mastrobuoni a 48.

Difficile ipotizzare la presenza della lista musulmana “Italia Plurale” tra gli eletti in Consiglio, con i più votati che risultano Linda Khan (155 preferenze), MD Islam 130 e Abdul Aziz 42. Il candidato sindaco Konate rischia di rimanere fuori dal Consiglio dopo la campagna elettorale ricca di polemiche e “scontri” con il Centrodestra locale.