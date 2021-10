Eletti Montebelluna 2021, seggi Consiglio/ Comunali: nomi preferenze consiglieri

Adalberto Bordin è il nuovo sindaco di Montebelluna, in provincia di Treviso. Questo l’esito delle ultime elezioni comunali 2021, con il candidato sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e “Grande Montebelluna” che ha ottenuto il 65,06% dei voti. Sconfitto l’altro candidato Loreno Tonio Miotto, espressione di “Democratici per Montebelluna” e “Insieme per Montebelluna”.

Vediamo ora quale sarà la ripartizione degli eletti: la maggioranza del sindaco Bordin potrà contare su 16 seggi. Sono 7 quelli conquistati dalla Lega, 5 da “Grande Montebelluna” e 4 da Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda l’opposizione invece i seggi a disposizione sono 7: quattro sono stati conquistati da “Democratici per Montebelluna” e 3 da “Insieme per Montebelluna“. In calo il dato dell’affluenza: alle ultime elezioni Comunali a Montebelluna aveva vota il 57,56% degli aventi diritto; domenica e lunedì invece soltanto il 47,33%.

Sofia Venturi stronca Virginia Raggi/ "Sembra Candy Candy, distaccata dalla realtà"

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Ravenna – Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

ELETTI MONTEBELLUNA, SEGGI: NOMI CONSIGLIERI E PREFERENZE

Abbiamo visto quale sarà la distribuzione dei vari seggi in Consiglio comunale a Montebelluna di lista in lista: ma quali sono i nomi dei consiglieri eletti? Dei 7 della Lega che faranno parte del civico consesso mister preferenze è senza dubbio Michele Toaldo, che con i suoi 441 voti è risultato il secondo più votato di tutte le liste. Passano anche Elzo Severin con 217 voti, Maria Bortoletto (214), Annamaria Moretto (149), Adriano Martignago (129), Aldo Baseggio e Silvia Pontini entrambi a 108 voti, e infine Andrea Piovesan (107). I cinque consiglieri eletti nella lista “Grande Montebelluna” a sostegno del sindaco Adalberto Bordin sono invece Debora Varaschin (144 voti), Irene Cavallin (83), Andrea Marin (48) e Galliano Meneghetti (45). Curioso il caso di Fabrizio Bolzonello e Rinaldo Mazzonetto: entrambi hanno 43 voti ma a parità di cifra, viene proclamato eletto solo il primo, in relazione all’ordine di presentazione nella lista. I 4 eletti di Fratelli d’Italia sono invece Claudio Borgia, mister preferenze di Montebelluna con 564 voti personali, poi Lucrezia Favaro (373), Gaetano Innocente (162) e Giorgio Capovilla (132). Capitolo opposizione: per “Democratici per Montebelluna” vengono eletti Davide Quaggiotto con 379 voti, Elisamaria Bressan (193), Silvio Tessari (164) e Pietro Dal Zoto (96). Chiusura per i tre eletti di “Insieme per Montebelluna“: Lucio De Bortoli (211 voti), Francesco Bortignon (170) e Fernanda Favotto (145).

Risultati Elezioni Centro sotto 50mila abitanti/ Diretta: Spoleto al ballottaggio

LEGGI ANCHE:

Fedez: "Voterò chi fa l'elicottero col c*zzo"/ "Anche chi spegne torta con scorr*gge"

© RIPRODUZIONE RISERVATA