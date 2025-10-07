Chi sono gli eletti di Noi Moderati in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Occhiuto

CHI SONO CONSIGLIERI ELETTI NOI MODERATI CALABRIA: DATI E PREFERENZE

Alle elezioni regionali calabresi, Noi Moderati centra il duplice obiettivo che si era prefissato: oltre a celebrare la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione, il partito entra nel Consiglio regionale grazie ai risultati ottenuti alle urne.

La formazione guidata a livello nazionale da Maurizio Lupi, parte integrante della coalizione di centrodestra, ha infatti raccolto 30.613 voti, pari al 4,03%: un dato che le ha consentito di superare, seppur di misura, la soglia di sbarramento prevista dal sistema elettorale.

Un traguardo atteso e auspicato dal coordinatore regionale Galati, che nei giorni precedenti al voto aveva espresso fiducia pur mantenendo prudenza. Grazie a questo risultato, Noi Moderati porta in aula due rappresentanti: Vito Pitaro, il più votato con 11.995 preferenze, e Riccardo Rosa, che ha ottenuto 1.195 voti.

DA NOI CON L’ITALIA DEL 2021 A NOI MODERATI

In occasione della precedente tornata elettorale, Noi Moderati si era presentato a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto sotto un’altra veste, quella di Noi con l’Italia, che partecipò insieme alla coalizione di centrodestra, che ha poi vinto.

Pur contribuendo alla vittoria complessiva della coalizione e del candidato governatore, il partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi, poi confluito in Noi Moderati, ottenne un risultato contenuto: circa 23 mila voti, pari al 3,03% del totale delle preferenze. Un risultato insufficiente a superare la soglia di sbarramento prevista dal sistema elettorale regionale, fissata al 4%; pertanto, Noi con l’Italia non conquistò alcun seggio nel Consiglio regionale calabrese.

