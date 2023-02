Eletti Noi Moderati, voti preferenze Elezioni Lombardia/ Nomi consiglieri seggi lista

VOTI NOI MODERATI, ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Sulla scia di quanto raccolto già ai risultati delle Politiche 2022, la lista di Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi chiude le Elezioni Regionali Lombardia 2023 con risultato in linea con il dato nazionale: con possibilità di esprimere consiglieri eletti per via del premio di maggioranza che prenderà la coalizione vincente di Centrodestra per Attilio Fontana, la lista che raggruppa Noi con l’Italia di Lupi, Udc, Coraggio Italia, Cambiamo! e Rinascimento Sgarbi contribuisce con l’1,16% di preferenze raccolte (risultati con circa 1000 sezioni ancora da scrutinare). Mentre attendiamo risultati più complessivi che daranno l’esatta consapevolezza di seggi e voti ai consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri per la lista Noi Moderati-Rinascimento nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia.

A Milano e provincia – con 2302 sezioni scrutinate su 2892 totali – il più votato per la lista Noi Moderati è Nicolas Gallizzi con 721 preferenze, davanti a Vittorio Sgarbi con 686 (ma il sottosegretario alla Cultura ha già fatto sapere che rinuncerà al seggio in caso di elezione) e Davide Damiano con 571; al quarto posto l’ex assessore Raffaele Cattaneo con 437 voti. Qui di seguito in breve i più votati nelle preferenze per la lista di Lupi e Sgarbi dalle altre province di Lombardia: Sgarbi e Kaur i più votati a Bergamo, Sgarbi-Ndocaj a Brescia, Maria Teresa Baldini a Como, Paolo Marchesetti a Cremona, Giuseppe Procopio a Lecco, Andrea Tripodi a Lodi, Elisa Gazzani a Mantova, Lino Fossati a Monza, Antonello Galliani a Pavia, Dauro Reale a Sondrio, Raffaele Cattaneo con 956 nella circoscrizione di Varese.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI NOI MODERATI-SGARBI ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

Siamo in attesa dei risultati definitivi per capire la lista Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi quali preferenze e potenziali eletti nei seggi avrà nel prossimo Consiglio Regionale di Lombardia: i dati definitivi sulle Elezioni Regionali 2023 arriveranno nelle prossime ore ma intanto concentriamoci sui nomi che la lista di Maurizio Lupi e Vittorio Sgarbi hanno messo in campo a sostegno del candidato Governatore per il Centrodestra, Attilio Fontana. A distanza di 5 anni la lista “Noi con l’Italia” – che raggruppava le istanze dei centristi nel Cdx – ha cambiato nome e fisionomia ma resta nello stesso scacchiere all’interno della coalizione.

Noi Moderati per Fontana consta dell’unione nella medesima lista di Noi con l’Italia di Lupi, Udc, Coraggio Italia, Cambiamo! e Rinascimento Sgarbi: tra i volti presenti nei candidati consiglieri alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 troviamo proprio il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, l’assessore uscente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, ma anche l’ex consigliera regionale della Lista Maroni, Maria Teresa Baldini, così come il consigliere di Sesto San Giovanni Gianmaria Vincelli. Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Noi Moderati, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Milano: Vittorio Sgarbi, Maria Teresa Baldini, Maurizio Arceri, Donatella Rosaria Bassanello, Raffaele Cattaneo, Maria Teresa De Felice, Fabio Colasanti, Alda Delledonne, Davide Damiano, Anna Monia Faraci, Gherardo Giorgio Maria Fiume, Barbara Marzano, Nicolas Gallizzi, Laura Mazza, Michelangelo Luigi Poccobelli, Loredana Domenica Moreni, Giuseppe Procopio, Cristina Pedica, Pietro Rubino, Sara Pezzoni, Francesco Tortora, Elisabetta Timpano Cattaneo, Gianmaria Paolo Vincelli, Cinzia Viola.

– qui tutti gli altri candidati Noi Moderati a: Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Monza e Brianza – Pavia – Sondrio – Varese

SEGGI E PREFERENZE LISTA LUPI ALLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

Con i risultati in arrivo dallo spoglio delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 sarà interessante vedere rispetto a cinque anni fa quanti eletti e quanti voti di preferenza sarà riuscita a prendere la lista composita di Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi a sostegno del candidato Presidente Attilio Fontana. Nelle Regionali 2018 con il 49,8% ottenuto dal Centrodestra la lista Noi con l’Italia-Udc ottenne 66.357 voti totali in Lombardia, ovvero l’1,5% in termini percentuali dell’intera coalizione di Centrodestra.

Nel Consiglio regionale che andò a comporsi cinque anni fa, 28 seggi andarono alla Lega, 14 a Forza Italia, 3 per Fratelli d’Italia e uno a testa per la lista civica Fontana Presidente, Energie per la Lombardia (Parisi) e proprio per la lista Lupi-Udc. In particolare, fu Luca Del Gobbo l’unico consigliere regionale eletto alle Elezioni Regionali Lombardia 2018 in quota Noi con l’Italia.











