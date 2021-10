ELETTI NOTO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati Comunali e preferenze: Figura sindaco

È tempo di andare a conoscere i consiglieri eletti a Noto, dove le elezioni comunali hanno fornito indicazioni chiare: il nuovo sindaco è Corrado Figura, scelto come nuovo sindaco da oltre il 70% degli aventi diritto al voto. Niente da fare, invece, per Aldo Tiralongo, che non è riuscito ad andare oltre al 27,07%.

Già delineato quello che sarà il nuovo Consiglio comunale di Noto: 12 seggi alla maggioranza, i restanti 4 all’opposizione. Soddisfatto il neo primo cittadino Figura: «Giuro di essere fedele alla città, al territorio, a ognuno dei suoi abitanti. Giuro di indirizzare la mia attività al benessere della collettività», le sue parole riportate dai colleghi di Meridio News.

CONSIGLIERI ELETTI NOTO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Nei prossimi giorni è previsto l’insediamento del nuovo sindaco e la nomina degli assessori, ricordando che Figura ha già annunciato di voler puntare su Salvo Veneziano (anche vicesindaco), Massimo Prado e Adriana Della Luna. Ma è tempo, come dicevamo, di andare a conoscere i consiglieri eletti a Noto. La maggior parte del Consiglio comunale spetta alla maggioranza, forte dell’oltre 70% di consensi ottenuti alle urne. Ecco la composizione e i partiti di riferimento:

MAGGIORANZA

Cassar Scalia Livia (Noto nostra)

Leone Vincenzo (Noto nostra)

Di Rosa Renato (Noto nostra)

Pintaldi Gianfranco (Noto 3.0)

Giocastro Paolo (Noto 3.0)

Tanasi Vincenzo (Noto 3.0)

Pietro Rosa (Movimento popolare)

Quartararo Giuseppe (Movimento popolare)

Formica Roberto (Netini in movimento)

Campisi Giovanni (Netini in movimento)

Ferrero Giovanni (Insieme)

Gianfriddo Stefania (Insieme)

OPPOSIZIONE

Tiralongo Aldo (candidato sindaco sconfitto)

Sammito Antonio (Forza Italia)

Cutrali Salvatore (Unione di Centro)

Raudino Concetta (Passione Civile)

