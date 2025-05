PREFERENZE ORGOGLIO GENOVA BUCCI NOI MODERATI, CHI SONO I POSSIBILI ELETTI CON PICIOCCHI

C’è soddisfazione in Noi Moderati per i risultati alle Elezioni Comunali Genova 2025, anche se Pietro Piciocchi non sarà il nuovo sindaco, a fronte della vittoria del campo largo con Silvia Salis. Ma potrebbero esserci eletti Orgoglio Genova Bucci Noi Moderati. Di sicuro, è stato un test con risultato in chiaroscuro. Da un lato la sconfitta del centrodestra, dall’altro un dato importante: è la terza lista della coalizione, infatti Orgoglio Genova Bucci Noi Moderati ha superato Lega e Forza Italia, come rivendicato dal presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Entrando nel merito di dati e voti, la lista ho ottenuto il 7,79% con 617 sezioni scrutinate su 653 per 16.612 voti. Per quanto riguarda le preferenze, sono 963, di cui 411 solo per Ilaria Cavo, invece 99 per Vincenzo Falcone, 61 per Luca Andreol, tra quelli che hanno raccolto più voti. (a cura di Silvana Palazzo)

CANDIDATI CONSIGLIERI ORGOGLIO GENOVA BUCCI NOI MODERATI, I POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2025

La lista Orgoglio Genova Bucci Noi Moderati è la sfida lanciata da Maurizio Lupi per le Elezioni Comunali Genova 2025. Il presidente nazionale di Noi Moderati, infatti, si è unito alla lista civica, dandole respiro nazionale, con la deputata Ilaria Cavo, capolista, che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, di cui può diventare vicesindaco in caso di vittoria. Ma la sfida è anche ottenere buoni risultati – in termini di preferenze e quindi seggi con i consiglieri eletti Orgoglio Genova Bucci Noi Moderati da portare in Consiglio comunale. La lista civica, che porta il nome del governatore Marco Bucci, unisce generazioni diverse e candidati consiglieri di estrazione diversa.

Lupi è convinto che la lista possa dare un contributo importante alla corsa del centrodestra, anche determinante, con l’obiettivo di riportare il civismo al centro dello scenario della politica nazionale, di cui Ilaria Cavo è un esponente molto autorevole. A proposito di autorevolezza, spicca anche la candidatura di Luigi Valdenassi, medico e ricercatore, docente universitario e presidente della società scientifica di ossigeno ozono terapia (SIOOT).

Ci sono poi l’imprenditrice Cristina Lodi, cugina dell’omonima segretaria regionale di Azione, e Stefania Cosso, assessora uscente del Municipio Centro Est che si è candidata nonostante sia prossima alla maternità. Ci sono 21 donne e 19 uomini: c’è ci proviene dal mondo imprenditoriale, chi dal volontariato, ci sono anche rappresentanti delle comunità straniere. L’elenco completo è presente nel manifesto delle Elezioni Comunali Genova 2025, ma è disponibile anche la lista presentata dal Comune di Genova.

I NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI NEL 2022: IL CASO RICONTEGGIO

Non era ancora nato il partito Noi Moderati quando si tennero le Elezioni Comunali 2022 a Genova, infatti nacque il mese dopo dall’alleanza tra diversi partiti: da Noi con l’Italia a Italia al Centro, passando per Coraggio Italia e Unione di Centro. Quest’ultimo partito, però, era reduce dalla vittoria alle amministrative del capoluogo ligure, che permise loro di ottenere un seggio grazie ai 3.752 voti pari all’1,97%.

In realtà, la gioia durò poco, il tempo di riconteggiare alcune sezioni dopo la denuncia di alcune irregolarità, quindi Forza Italia alla fine ottenne un secondo seggio ai danni proprio dell’Unione di Centro, che perse il seggio ottenuto da Daniele Pin, per il quale erano state espresse 88 preferenze.