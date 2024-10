RISULTATI DELLA LISTA ORGOGLIO LIGURIA CON BUCCI: PROBABILI I SEGGI ELETTI NELLE ELEZIONI REGIONALI 2024

La lista Orgoglio Liguria, nata in vista delle Elezioni Regionali 2024, avrà dei propri consiglieri eletti tra i 31 seggi del prossimo Consiglio Regionale ligure: questo dicono i risultati in arrivo dal Viminale dopo la conferma ufficiale della vittoria al fotofinish del candidato di Centrodestra Marco Bucci, neo-eletto Presidente della Liguria. Dopo la doppia giunta Toti negli ultimi 8 anni, il sindaco di Genova ha compiuto un’operazione di recupero incredibile contro il “campo largo” di Andrea Orlando nell’ultimo mese di campagna elettorale.

Tanto la lista “Vince Liguria” quanto la seconda civica “Orgoglio Liguria” contribuiscono in maniera importante alla vittoria di misura del Centrodestra a sostegno di Bucci, dati in netto svantaggio appena prima dell’ok alla candidatura del sindaco genovese: nel quasi 49% raggiunto dalla coalizione nei risultati delle Elezioni Regionali 2024, la lista civica con elementi riformisti, centristi e fuoriusciti da Italia Viva e Azione si conferma la quinta forza, dietro ai tre partiti nazionali e alla lista civica del sindaco Bucci (che ereditava assessori della giunta Toti). 5,71% i voti delle preferenze andate a Orgoglio Liguria, dietro al 14% di FdI, 9,3% di Vince Liguria, 8,4% Lega, 8% Forza Italia: superate invece l’Udc e Alternativa Popolare, che difficilmente potranno avere seggi eletti.

LISTA CANDIDATI ORGOGLIO LIGURIA, LA SECONDA “CIVICA” CON BUCCI DALL’ANIMA CENTRISTA

Tra chi potrebbe avere più chances di raggiungere il prossimo Consiglio Regionale in Liguria affianco al nuovo Presidente Marco Bucci i candidati di Orgoglio Liguria che già nella scorsa legislatura in giunta Toti sedevano tra i seggi della maggioranza: i consiglieri regionali Anzalone e Boitano, l’ex renziana Manuela Arata o anche l’assessore di La Spezia Cimino. Se Azione di Calenda ha scelto di unirsi al Patto Civico Riformista per Orlando, e Italia Viva si è prima unita e poi ritirata dal “campo largo” per il veto di Conte contro Matteo Renzi, molti centristi ex Terzo Polo non hanno gradito lo schieramento del Centrosinistra, preferendo a quel punto coalizzarsi con il Centrodestra di Bucci come del resto già avviene nel Consiglio Comunale di Genova.

E così con Noi Moderati che ha trovato spazio nella lista Vince Liguria, e gli ex renziani e calendiani in Orgoglio Liguria, la coalizione del Governo Meloni anche alle Elezioni Regionali Liguria 2024 è riuscita a costruire un polo liberale, conservatore e centrista in grado di acciuffare all’ultimo respiro la vittoria nei risultati definitivi. Nel Comune di Genova, dove i voti delle preferenze sono già noti, trionfa con 382 voti – sui 28mila circa ottenuti dalla lista Orgoglio Liguria in tutta la regione – Stefano Anzalone, davanti ai 207 di Luigi Valdenassi e 195 di Stefania Cosso. Qui di seguito invece trovate tutti i candidati della lista civica a sostegno di Bucci dai quali emergeranno i possibili consiglieri eletti per Orgoglio Liguria:

– Genova: Stefano Anzalone, Manuela Arata, Federico Barbieri, Giovanni Boitano, Claudio Burlando, Ilaria Carassale, Stefania Cosso, Katia D’Avanzo, Elisabetta Garetti, Federico Giacobbe, Federico Massari, Salvatore Muscatello, Andrea Spadoni, Francesca Taliani, Luigi Valdenassi, Tiziana Zito

– La Spezia: Marco Ceglie, Pietro Antonio Cimino, Marco Frascatore (detto Frasca), Mirian Mercedes Rodriguez (detta Mirian), Nadia Zaborra

– Savona: Paolo Rossi, Stefania Cosso, Gianluca Gandalini, Donatella Stefani Oldano detta Sapienza, Giuseppe Rappa

– Imperia: Angelamaria Marano, Giuseppe Giossi Massa (detto Giossi), Laura Mascarello Novaro, Walter Sorriento