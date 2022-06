Eletti Oristano 2022 seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE ORISTANO: RISULTATI ELEZIONI 2022

Oristano ha scelto il suo sindaco senza bisogno di andare al ballottaggio: è Massimiliano Sanna, candidato del centrodestra. Vittoria al primo turno, dunque, con il 54,22% dei voti. Ha battuto Efisio Sanna del centrosinistra, che invece ha totalizzato il 35,94% dei voti. Nonostante i ritardi per le difficoltà riportante nelle fasi di spoglio, Sanna ha festeggiato già in serata la sua vittoria, in nottata poi l’ufficialità della vittoria al primo turno. I risultati delle Elezioni Comunali 2022 a Oristano ci consentono di avere contezza dei numeri precisi dei seggi eletti a Oristano, con le preferenze relative e le possibili ipotesi sui prossimi consiglieri eletti che andranno a comporre il nuovo Consiglio Comunale di Oristano.

RISULTATI ELEZIONI L'AQUILA 2022/ Biondi riconfermato sindaco, boom FdI

Inevitabilmente dobbiamo parlare di ipotesi, in quanto per avere certezze e conferme è necessario il “bollino” della Prefettura, anche in virtù di eventuali ritiri e ricorsi. Solo così si potrà avere la composizione ufficiale del Consiglio Comunale di Oristano. Massimiliano Sanna ha ottenuto 15 seggi su 22, quindi i restanti sono andati alla coalizione di Efisio Sanna, eletto consigliere come l’altro candidato Sergio Locci. La ripartizione dei 15 seggi della maggioranza vanno intesa in questo modo: 4 a Fratelli d’Italia, 3 a Riformatori Sardi – Liberal Democratici, 2 a Unione di Centro, altrettanti a Sardegna 20venti Tunis, Partito sardo d’azione e Forza Italia. Per quanto riguarda, invece, i seggi che verrebbero attribuiti al centrosinistra, che è all’opposizione: 3 al Pd, 2 Per Efisio Sanna Sindaco, una a testa per Oristano Democratica e Sinistra Futura per Oristano.

Risultati Elezioni Verona 2022/ Ballottaggio Tommasi-Sboarina: alleanze in vista

Risultati spoglio Oristano – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI ORISTANO 2022: I POSSIBILI NOMI

Subito dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2022 a Oristano, sono cominciati i calcoli e le analisi anche delle preferenze ottenute dalle singole liste. Del resto, si tratta di un’operazione fondamentale per arrivare ai candidati consiglieri che possono ritenersi ad un passo dal diventare eletti a Oristano per i prossimi cinque anni, chi in maggioranza e chi all’opposizione. Qualcosa potrebbe cambiare in seguito alla nomina degli assessori, procedura che dovrebbe dare vita a ripescaggi dei primi tra i consiglieri non eletti. Quella che vi riportiamo di seguito potrebbe essere, quindi, considerata una bozza della ripartizione del nuovo Consiglio comunale, con i consiglieri eletti a Oristano alla luce dei voti raccolti con le rispettive liste. Poi ci sarà l’ufficialità con eventuali modifiche.

Eletti Asti 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

Maggioranza con Massimiliano Sanna sindaco

– 4 per Fratelli d’Italia: Peppi Puddu, Rossana Fozzi, Stefania Orrù e Maria Bonaria Zedda;

– 3 per Riformatori Sardi Liberal Democratici: Carmen Murru, Antonio Iatalese e Gianfranco Licheri;

– 2 per Unione di Centro: Vincenzo Pecoraro e Paolo Angioi;

– 2 per Sardegna 20venti Tunis: Roberto Pisanu e Giuliano Uras;

– 2 per Partito sardo d’azione: Simone Prevete e Gianfranco Porcu;

– 2 per Forza Italia: Luigi Mureddu e Francesco Pinna.

Opposizione con Efisio Sanna e Sergio Loggi consiglieri eletti

– 3 per PD: Maria Obinu, Massimiliano Daga e Giuseppe Obinu;

– 2 per Efisio Sanna Sindaco: Carla Della Volpe e Umberto Marcoli;

– 1 per Oristano Democratica: Francesco Federico;

– 1 per Sinistra Futura per Oristano: Francesca Marchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA