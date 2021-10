ELETTI PACHINO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati e preferenze: Petralito sindaco

Dopo i due giorni di voto, ecco i risultati delle urne: è tempo di andare a conoscere sindaco e consiglieri eletti a Pachino, provincia di Siracusa. Nessun ballottaggio in programma: Carmela Petralito si è assicurata la vittoria al primo turno, superando la soglia del 40% prevista in Sicilia. Per la precisione, la Petralito (sostenuta da Cambiamenti, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Uniamo Pachino, Progetto Pachino) ha ottenuto il 43%.

Niente da fare, dunque, per gli altri candidati sindaci di Pachino: Barbara Fronterrè (Rinascita, Udc, Progressisti per Pachino, Scegliamo Pachino, Un’altra storia per Pachino) si è fermata al 27,90%, Fabio Fortuna (Movimento 5 Stelle, Rialzati Pachino) ha ottenuto il 16%, mentre Corrado Quartarone (Forza Italia, Lega, Terra Mia) non è andato oltre il 12%.

CONSIGLIERI ELETTI PACHINO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Mancano ancora i dati di alcune sezioni, ma possiamo iniziare a dare uno sguardo ai consiglieri eletti a Pachino. Come evidenziato dai colleghi di pachinonews, molte liste non hanno raggiunto la soglia del 5% necessaria per partecipare alla distribuzione dei seggi. La maggioranza avrà a disposizione dieci consiglieri comunali, grande attenzione ai risultati di Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima: presenti nel nuovo Consiglio comunale i vitatissimi Sebastiano Gabeli, Peppe Lupo, Nuccia Burgaretta e Ilenia Orlando. Tra i consiglieri eletti troviamo anche l’ex presidente del Consiglio Comunale Ninni Nicastro, Maria Concetta Monaco e Aldo Russo. Segnaliamo infine Franco Ristuccia, Alessia Tropiano e Peppe Tuminello. All’opposizione troveremo la candidata sconfitta Barbara Fronterrè, mentre gli altri sei seggi dovrebbero essere assegnati a Progressisti per Pachino (Davide Fronterrè), Rinascita (Salvatore Blundo), Movimento 5 Stelle (Ruggero Lupo) e Udc (Sebastiano Rosa).

