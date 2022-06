Eletti Palermo 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE PALERMO: RISULTATI ELEZIONI 2022

Con il 48,03% delle preferenze il nuovo sindaco eletto di Palermo è Roberto Lagalla: dopo 10 anni di giunta Orlando, il Centrodestra riesce a strappare il capoluogo della Sicilia, risultato strategico in vista delle prossime Elezioni Regionali in autunno. I risultati del voto di domenica consegnano dunque la maggioranza piena al Centrodestra di Lagalla nel prossimo Consiglio Comunale: con la vittoria al primo turno sono dunque già disponibili i numeri esatti dei seggi eletti, con tanto di preferenze e di ipotesi “concrete” sui prossimi consiglieri eletti in Consiglio.

Il tutto ovviamente in attesa della conferma della Prefettura che già nelle prossime settimane, valutando eventuali ritiri, ricorsi etc…, procederà all’ufficializzazione della composizione del Consiglio Comunale. Grazie al 48,03% di Lagalla, il Centrodestra ottiene 24 seggi sui 40 disponibili per la Sala delle Lapidi: i restanti 16 vanno all’opposizione. Sono così ripartiti i 24 seggi a sostegno di Lagalla sindaco: 7 seggi Forza Italia, 6 Fratelli d’Italia, 5 Lavoriamo per Palermo-Lagalla sindaco, 3 Nuova Democrazia Cristiana, 3 Prima l’Italia (Lega). I 16 posti per i consiglieri di Centrosinistra saranno invece così ripartiti: 5 Pd, 4 Azione-+Europa, 3 M5s, 3 Progetto Palermo-Miceli sindaco. Risultati spoglio Palermo – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio Comunale di Palermo, proviamo a ragionare – in base alle preferenze ottenute dalle singole liste – su quali candidati consiglieri hanno al momento ottime possibilità di venire eletti per i prossimi 5 anni tra maggioranza e opposizione. I risultati delle Elezioni Comunali Palermo 2022 hanno visto l’exploit di Forza Italia e Pd, ma con buoni esiti anche dalle diverse liste “civiche”. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura” che arriverà solo nelle prossime settimane:

Maggioranza con Lagalla sindaco

– 7 seggi Forza Italia: Ottavio Zacco, Caterina Meli, Giovanni Inzerillo (detto Gianluca), Giulio Tantillo, Natale Puma, Leopoldo Piampiano. Corsa a due per il settimo posto disponibile tra Pasquale Terrani e Rosi Pennino

– 6 seggi FdI: Francesco Paolo Scarpinato, Giuseppe Milazzo, Antonio Rini, Germana Canzoneri, Tiziana D’Alessandro. Sesto posto conteso tra Fabrizio Ferrara e Teresa Leto

– 5 seggi Lavoriamo per Palermo (lista Faraone): Dario Chinnici, Giuseppe Mancuso, Giovanna Rappa, Salvo Alotta: ultimo posto in bilico tra Luisa La Colla e Carlo Di Pisa

– 3 seggi Nuova Dc: Salvo Imperiale, Domenico Bonanno. Terzo posto in ballo tra Giuseppe La Vardera e Viviana Raja

– 3 seggi Prima l’Italia-Lega: Sabrina Figuccia, Marianna Caronia. Terzo seggio per uno tra Alessandro Anello e Salvatore Di Maggio.

Opposizione con Miceli consigliere eletto

. 5 seggi Pd: Carmelo Miceli, Teresa Piccione, Rosario Arcoleo, Giuseppe Lupo, Fabio Giambrone

– 4 seggi Azione–+Europa: Fabrizio Ferrandelli, Leonardo Canto, Giulia Argiroffi e Ugo Forello

– 3 seggi M5s: Antonino Randazzo, Concetta Amella, Giuseppe Miceli

– 3 seggi Progetto Palermo-Miceli sindaco: Valentina Chinnici, Massimo Giaconia, Mariangela Di Gangi











