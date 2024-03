Eletti Pd Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 6 consiglieri con D’Amico

REGIONALI ABRUZZO, 6 CONSIGLIERI ELETTI COL PD: RISULTATI E NOMI

Il “campo largo” non sfonda nei risultati delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 e così gli eletti del Pd, sebbene risulti la seconda lista più votata, passeranno anche i prossimi 5 anni all’opposizione nel nuovo Consiglio Regionale di Pescara. I risultati definitivi della notte non sorridono per il candidato sconfitto Luciano D’Amico, collante di un “campo largo progressista” a cui però non riesce il “bis” dopo la vittoria in Sardegna: l’ex rettore di Uni Teramo scelto da Schlein e Conte conquista il 46,5% delle preferenze dove il Pd risulta comunque la lista principale con il 20,29% dei consensi, davanti ad Abruzzo Insieme 7,6%, M5s 7,01%, Azione 4%, AVS 3,57%, Riformisti e Civici 2,81%.

Con questi risultati il Pd entra in Consiglio Regionale d’Abruzzo con 6 seggi sui 12 totali dell’opposizione: dietro finiscono Abruzzo Insieme con 2, M5s 2, Azione 1, AVS 1. Ecco dunque qui di seguito i nomi dei 6 nuovi consiglieri dem eletti nelle Elezioni Regionali Abruzzo 2024, secondo i dati delle preferenze sul portale Eligendo: oltre a Luciano D’Amico eletto in quanto candidato Presidente, eletti sono Antonio Blasioli (9934 preferenze), Antonio Di Marco (4192) a Pescara; Pierpaolo Pietrucci (5796) a L’Aquila; Silvio Paolucci (8669) a Chieti; Sandro Mariani (7532) e Dino Pepe (7371) e Teramo.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

In attesa dell’ufficializzazione dei risultati delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024, il Pd punta ad ottenere più seggi con consiglieri eletti rispetto alla votazione del 2019, quando il partito di centrosinistra dovette accontentarsi dell’11,14% dei voti e di soli 3 seggi. In questa occasione, c’è un’alleanza con il M5S, a differenza della precedenze, oltre che con Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Democrazia Solidale, Italia Viva con Partito Socialista Italiano e +Europa, Abruzzo Insieme (lista civica), per il sostegno di Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo.

Nel 2019 invece la divisione del centrosinistra contribuì a consegnare la vittoria al centrodestra. L’obiettivo questa volta è quello di evitare il medesimo esito. Il Pd comunque allora fu il primo partito votato all’opposizione. La volontà è di ripetersi, ma questa volta dalla parte dei vincitori. Ecco qui allora tutti i candidati consiglieri del Pd alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 che puntano un posto nel prossimo Consiglio:

– Chieti: Anna Bosco, Luigi Febo, Ernesto Graziani, Cristina Lella, Elisabetta Merlino, Silvio Paolucci, Cristina Rapino, Chiara Zappalorto

– L’Aquila: Guido Angelilli, Lorenzo Berardinetti, Enzo Di Natale, Rita Innocenzi, Angela Marcanio, Marialisa Paolilli, Pierpaolo Pietrucci

– Pescara (il settimo candidato sarà comunicato a giorni): Antonio Blasioli, Catia Ciavattella, Graziano Di Costanzo, Antonio Di Marco, Leila Kechoud, Piernicola Teodoro

– Teramo: Sandro Mariani, Francesca Nardoni, Dino Pepe, Licia Petrella, Pamela Roncone, Rinaldo Seca, Robert Verrocchio

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI ABRUZZO 2019

I consiglieri eletti alle ultime Elezioni Regionali Abruzzo nel 2019, come detto, furono soltanto 3. È questo il risultato che arrivo in virtù dei 66.769 voti ottenuti, pari all’11,14% delle preferenze. In quella occasione ad aggiudicarsi il seggio furono Silvio Paolucci per Chieti, Dino Pepe per Teramo e Antonio Blasioli per Pescara. I tre ottennero rispettivamente 6.349, 5.413 e 3.763 preferenze. Tutti proveranno a confermare il proprio ruolo attraverso le Elezioni Regionali Abruzzo 2024.











