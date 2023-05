ELETTI PD ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD AD ANCONA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

È cocente la sconfitta del Pd al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 ad Ancona: i risultati infatti tolgono la guida della città dopo oltre trent’anni di giunte legate al Centrosinistra. Magra consolazione per i dem di Elly Schlein, saranno 6 i consiglieri eletti Pd che ne fanno il secondo gruppo più rappresentato nel prossimo Consiglio Comunale: dopo aver chiuso in vantaggio il primo turno, il Centrodestra si conferma nei risultati Elezioni Comunali Ancona 2023 anche per il ballottaggio con il 51,73% delle preferenze per Silvetti contro il 48,27% di Ida Simonella (Pd-Terzo Polo).

Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Ancona, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (9 FdI, 6 Ancona Protagonista, 2 FI, 1 Lega, Rinasci Ancona 1), 10 il Centrosinistra di Simonella (6 Pd, 2 Ancona Futura, 1 Diamoci del noi, Terzo Polo); eletti consiglieri i candidati sconfitti Simonella e Francesco Rubini. I 6 consiglieri eletti ad Ancona in quota Pd vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Susanna Dini

Stefano Foresi

Andrea Vecchi

Mirella Giangiacomi

Giacomo Petrelli

Federica Fiordelmondo

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Ancona 2023, è possibile mettere a punto lo scenario con l’elenco di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: il Partito Democratico si è confermato primo partito della coalizione di centrosinistra con il 21,32 per cento a sostegno del candidato sindaco Ida Simonella.

Ida Simonella ha raccolto il 41,28 per cento di consensi al primo turno, più della metà sono di “proprietà” Pd: come anticipato, i dem hanno ottenuto il 21,32 per cento. Poi spazio ad Ancona Futura con l’8,70 per cento, ad Ancona diamoci del noi con il 5,21 per cento, ad Azione – Italia Viva – Calenda con il 3,70 per cento, a Centristi x Ancona – Ancona Popolare con il 2,41 per cento e al Partito Repubblicano Italiano – Repubblicani europei con lo 0,51 per cento. Sia in caso di vittoria che di sconfitta del candidato Ida Simonella, il Pd sarà il partito di centrosinistra con più seggi in Consiglio comunale.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrosinistra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Ancona sarebbero in tutto 20: 12 di questi andrebbero ai candidati della lista Pd: in base ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due settimane fa, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota FdI nelle Elezioni Comunali 2023.

Susanna Dini 686 preferenze

Stefano Foresi 500 preferenze

Andrea Vecchi 307 preferenze

Mirella Giangiacomi 300 preferenze

Giacomo Petrelli 299 preferenze

Federica Fiordelmondo 254 preferenze

Angelo Tomassetti 251 preferenze

Diego Franzoni 240 preferenze

Carboni Edoardo 237 preferenze

Daniele Sturani 223 preferenze

Chiara Censi 216 preferenze

In caso di vittoria del centrodestra sicuri dei seggi in Consiglio Comunale sarebbero 6: Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo.











