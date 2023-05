Eletti Pd Brescia, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

ELEZIONI COMUNALI BRESCIA, RISULTATI E PREFERENZE LISTA CON CASTELLETTI SINDACO

«Emozionata ad essere la prima sindaca di Brescia»: sono queste le prime parole di Laura Castelletti, eletta sindaco già al primo turno con i risultati delle Elezioni Comunali 2023. In attesa dei dati definitivi per avere i 20 consiglieri eletti con la maggioranza di Centrosinistra (e i 10 del Centrodestra sconfitto con il candidato Fabio Rolfi), i risultati dello spoglio ancora in corso vedono un buon numero di preferenze per la lista Pd che si conferma prima anche nel prossimo Consiglio Comunale. La doppia giunta Del Bono porta il traino giusto alla neo-sindaca Pd che ringrazia i cittadini: «La città investe sul suo futuro. Sono state premiate competenza e capacità di ascolto».

“Fecondazione fai-da-te per genitori trans”/ Pd Verona promuove ‘manuale’ pro-gender

Quando mancano ancora 30 sezioni su 203 totali, i risultati dicono Castelletti sindaca con il 54,93% delle preferenze totali, seguita dal 41,6% del candidato sconfitto Rolfi: la lista Pd ottiene il 26,81% delle preferenze che porteranno la piena maggioranza dei consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale. In tema di preferenze per i candidati “in odore” di consiglieri eletti – risultati ovviamente ancora incompleti e parziali – è Valter Muchetti con 1456 voti conquistati in tutte le sezioni: seguono Roberto Rossini (771 voti), Anna Frattini (745), Camilla Bianchi (717), Roberto Cammarata (593), Fabio Capra (486), Diletta Scaglia (446), Andrea Curcio (417), Beatrice Nardo (412), Daniela Del Ciello (416), Pietro Ghetti (410). (agg di Niccolò Magnani) Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

RIFORMA PENSIONI 2023/ Damiano e l’importanza della previdenza complementare

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Brescia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Pd di Elly Schlein a sostegno della candidata sindaca Laura Castelletti. Attuale vicesindaco e facente funzione di sindaco da quando Del Bono è diventato consigliere regionale, la Castelletti punta a confermare la poltrona e può fare affidamento al sostegno di ben otto liste: quella dem sarà sicuramente la più votata, ma resta da vedere se più o meno rispetto a cinque anni fa.

ELETTI PD UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Valter Muchetti, Artan Bashli, Camilla Bianchi, Mirco Biasutti, Roberto Cammarata, Fabio Capra, Andrea Curcio, Daniela Del Ciello, Giovanna Foresti, Anna Frattini, Tommaso Gaglia, Fatiha Ghanami, Pietro Ghetti, Laura Giuffredi, Giuseppe Gorruso, Marcello Mendini, Ornella Moretti, Beatrice Nardo, Fabio Negrini, Roberto Omodei, Alessia Palmirani, Laura Parenza, Marco Pozzi, Beatrice Rossi, Roberto Rossini, Monica Rovetta, Diletta Scaglia, Rosa Schivardi, Alessandra Spreafico, Rocco Vergani, Paolo Vertua, Silvia Vetturi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI BRESCIA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Brescia nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd spera di ripetere l’eccellente risultato che ha portato all’elezione a sindaco di Emilio Del Bono: i dem raccolsero il 34,67 per cento per un totale di 26.864 voti. Ben quindici seggi per il partito di sinistra, più di qualunque altro tra maggioranza e opposizione. Questo l’elenco di consiglieri eletti in Consiglio comunale con le preferenze totalizzate: Valter Muchetti 1.109, Federico Manzoni 1.058, Miriam Cominelli 709, Fabio Capra 685, Roberto Cammarata 685, Beppe Ungari 514, Anita Franceschini 512, Diletta Scaglia 440, Angelamaria Paparazzo 437, Roberto Omodei 423, Marco Pozzi 401, Giovanna Foresti 399, Lucia Ferrari 391, Mirco Biasutti 381, Laura Parenza 342.

© RIPRODUZIONE RISERVATA