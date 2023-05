ELETTI PD BRINDISI SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD A BRINDISI: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Con la vittoria del Centrodestra di Pino Marchionna nei risultati del ballottaggio Elezioni Comunali 2023, saranno 4 i consiglieri eletti Pd nel prossimo nuovo Consiglio Comunale cittadino: la truppa dem sarà la più numerosa tra le fila dell’opposizione, senza dimenticare la presenza in Consiglio comunale del candidato sindaco sconfitto Roberto Fusco.

Albino Ruberti, Pd lo nomina Vice Presidente Acea Ato 2/ Disse "inginocchiati o ti sparo"

Dei 32 seggi del Consiglio Comunale di Brindisi vengono eletti 20 in quota Centrodestra (6 FI, 5 FdI, 3 Marchionna Sindaco, 3 PRI, 2 Udc, 1 Lega), 8 per il Centrosinistra (4 Pd, 2 Impegno Brindisi, 1 Fusco sindaco, 1 M5s), 1 per la lista Movimento Regione Salento; eletti come consiglieri i candidati sconfitti Fusco e Luperti. I 4 consiglieri eletti a Brindisi in quota Pd vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

RAI & POLITICA/ Le poltrone (che contano) in mano alla sinistra che grida allo scandalo

Francesco Cannalire (996 preferenze)

Alessio Carbonella (726 preferenze)

Giampaolo D’Onofrio (643 preferenze)

Denise Aggiano (440 preferenze)

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live ballottaggi: capoluoghi – Toscana – Comuni sopra 15mila abitanti. Primo turno Sicilia – Sardegna

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Brindisi 2023 ma abbiamo abbastanza dati e numeri a disposizione per valutare gli scenari per il Consiglio comunale in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Elly Schlein si è schierato con gli alleati di centrosinistra – compresi gli ex amici del Movimento 5 Stelle – e alcune liste civiche al fianco del candidato Roberto Fusco.

Ciavardini "Colosimo? Pd da me, ora rinnega"/ "Revisione processo? Bufera per questo"

Arrivato secondo al primo turno dietro al candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna, l’aspirante sindaco giallorosso ha totalizzato il 33,32 per cento. La lista più votata della coalizione si è confermata quella del Pd: dem al 13,90 per cento per un totale di 5.443 preferenze. Dietro troviamo Impegno per Brindisi con il 7,31 per cento, Roberto Fusco sindaco con il 6,13 per cento, Movimento 5 Stelle con il 5,09 per cento e Ora tocca a noi con il 2,94 per cento.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrosinistra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Brindisi sarebbero in tutto 20: 9di questi di questi andrebbero ai candidati della lista di FI. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero Francesco Cannalire (996 preferenze), Alessio Carbonella (726 preferenze), Giampaolo D’Onofrio (643 preferenze), Denise Aggiano (440 preferenze), Rosella Gentile (377 preferenze), Maurizio Pesari (339 preferenze), Tiziana Brigante (318 preferenze), Isabella Lettori (267 preferenze) e Giuseppe Massaro (265 preferenze). In caso di vittoria del centrodestra, invece, il partito guidato da Elly Schlein porterebbe in Consiglio comunale quattro candidati, ovvero Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D’Onofrio e Denise Aggiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA