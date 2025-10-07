Chi sono gli eletti del PD in Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025? I risultati, i voti preferenze, chi entra in consiglio e la situazione nel 2021

GLI ELETTI DEL PD IN CONSIGLIO REGIONALE: OPPOSIZIONE AI DEM IN CALABRIA NONOSTANTE TRIDICO

Sconfitti, come nelle Marche, e anche in Calabria prima lista in Consiglio Regionale tra le file dell’opposizione: saranno in tutto 4 gli eletti Pd in Calabria dopo che i risultati delle Elezioni Regionali 2025 hanno visto il ko cocente del candidato 5Stelle Pasquale Tridico, a fondo con l’intero campo largo esattamente quanto avvenuto 5 anni fa quando però il Centrosinistra viaggiava diviso.

Dei 9 seggi totali in dote alla coalizione sconfitta, il Pd recupera ben il 13,59% delle preferenze (poco più di 100mila votanti), che sommati alla lista Democratici Progressisti (al 5,23% con un seggio eletto, Francesco De Cicco) ottiene decisamente risultati migliori dell’alleato Movimento 5Stelle, che pure esprimeva il candidato Presidente.

I 4 nomi dei consiglieri eletti Pd in Calabria, al netto di eventuali ricorso e rinunce, sono i più votati nelle tre circoscrizioni regionali: si tratta di Rosellina Madeo nella Circoscrizione Nord, Ernesto Alecci nella Circoscrizione Centro e il tandem Giuseppe Ranunccio con Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio Calabria, ndr) nella Sud. (Agg. di Niccolò Magnani)

ELETTI PD CALABRIA: VOTI, DATI E PREFERENZE

Il Pd incassa un’altra sconfitta alle Elezioni Regionali 2025, stavolta in Calabria, con Pasquale Tridico superato da Roberto Occhiuto. Per quanto riguarda i dati di partito, si registra una leggerissima crescita, perché con i risultati da ufficializzare, il Partito Democratico ha raccolto il 13,63% a fronte di 100.733 preferenze.

Da valutare come ciò si tradurrà in consiglieri eletti Pd Calabria, partendo dalla circoscrizione Centro, dove i più votati sono Ernesto Francesco Alecci (12.284), Giuseppina Iemma detta Giusy (6.361) e Raffaele Mammoliti (4.603).

Le preferenze nella circoscrizione Nord mostrano tra i più votati nel Pd Rosellina Madeo (5.877), Vincenza Bruno Bossio detta Enza (5.361) e Pino Capalbo (5.166), mentre in quella Sud si tratta di Giuseppe Ranuccio detto Peppe (10.505), Giuseppe Falcomatà (9.924) e Giovanni Muraca detto Gianni (5.294). In ogni caso si tratta di dati che vanno consolidati e ufficializzati per poter capire come prenderà forma il nuovo Consiglio regionale e la compagine dem.

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CALABRIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI PD

Manca sempre meno al momento in cui potremo conoscere i nomi degli eletti PD che entreranno nel Consiglio regionale calabrese con la speranza – per i Dem – di riuscire in queste Elezioni Regionali del 2025 in Calabria a conquistare un numero maggiore di seggi rispetto alla tornata elettorale del 2021 o, quanto meno, di replicare quel dato con una coalizione più forte alle spalle in grado di tenere testa al centrodestra dato – secondo gli ultimi sondaggi – per favorito.

Dal conto dei Dem, anche in Calabria l’idea è stata quella di presentare il centrosinistra nella formazione cosiddetta del “campo largo” con il PD che sosterrà, assieme ad AVS e alle civiche Democratici progressisti, Casa Riformista e Tridico Presidente, la candidatura del 5 Stelle Pasquale Tridico in un tesa a testa con il presidente uscente del centrodestra Roberto Occhiuto; mentre in attesa dei risultati, vi ricordiamo che i potenziali eletti PD inseriti nelle liste elettorali sono:

– Nord: Giuseppe Mazzuca, Enza Bruno Bossio, Franco Iacucci, Pino Capalbo, Francesca Dorato, Catia Filippo, Mimmo Lo Polito, Rosellina Madeo e Rosanna Mazzia

– Centro: Ernesto Alecci, Amalia Bruni, Raffaele Mammoliti, Giusy Iemma, Leo Barberio, Alessandra Pugliese, Elisabeth Sacco e Luigi Tassone

– Sud: Giuseppe Falcomatà, Giovanni Muraca, Patrizia Morabito, Lucia Nucera, Maria Teresa Floccari, Giuseppe Ranuccio e Vincenzo Maesano

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI PD E PREFERENZE ALLE REGIONALI CALABRIA 2021

Visto che il tempo che ci separa dai risultati – e dai nomi degli eletti PD – di questa nuova tornata elettorale anticipata sul territorio calabrese è parecchio, possiamo tornare indietro con la mente fino alle Elezioni del 2021, ricordando innanzitutto che in quell’occasione si votò con un larghissimo anticipo a causa della morte improvvisa della Presidente – eletta solo l’anno prima – Jole Santelli: la vittoria (con il 54,46%) delle preferenze spettò a Roberto Occhiuto; mentre il centrosinistra con Amelia Bruni si fermò al 27,68% dei voti.

Come spesso accade, in Calabria nel 2021 il Partito Democratico si affermò come seconda forza regionale con il 13,18% dei voti superato solo da Forza Italia che arrivò fino al 17,31 per cento, ma a determinare l’esclusione dei Dem dalla maggioranza fu l’insuccesso degli altri partiti in coalizione abbondantemente superati dagli avversari del centrodestra; mentre gli eletti PD per i 5 seggi conquistati alle urne furono: Francesco Antonio Iacucci, Domenico Bevacqua, Ernesto Francesco Alecci, Raffaele Mammoliti e Nicola Irto.