Chi sono gli eletti del PD in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Roberto Fico

DEM AL TOP IN CAMPANIA: GLI ELETTI PD DOPO I RISULTATI DEL CAMPO LARGO ALLE REGIONALI 2025

È un successo importante quello del Partito Democratico in Campania, anche se perde la Presidenza dopo 10 anni di giunta De Luca con i risultati delle Elezioni Regionali 2025 che danno il nuovo Governatore campano al 5Stelle Roberto Fico. Alla fine saranno infatti 10 gli eletti Pd in Campania sui 32 totali, non esattamente un risultato “clamoroso” anche se a questi vanno aggiunti idealmente i 4 della lista di De Luca “A Testa Alta”.

Con il 18,41% di preferenze, pari a 370mila voti complessivi, il Pd sarà il partito più rappresentato in Consiglio Regionale: 10 gli eletti Dem, 5 per il M5s, 4 per i deluchiani, 3 per il Partito Socialista Avanti Campania, così come la Casa Riformista renziana e la lista civica per Fico Presidente, 2 infine i seggi per AVS e lista Mastella Noi Di Centro.

La lista dei nomi di chi entra in Consiglio Regionale con il Governatore Fico è presto che nota: salvo sorprese o rinunce in extremis, i 10 consiglieri eletti in quota Pd restano i 6 della circoscrizione Napoli, ovvero Giorgio Zinno (recordman con quasi 40mila preferenze), Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Bruna Fiola e Francesca Amirante; con loro anche Corrado Matera e Francesco Picarone a Caserta, Marco Villano a Caserta e Maurizio Petracca ad Avellino. (Agg. di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI CAMPANIA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI PD

Sarà difficile – ma certamente non impossibile – per il Partito Democratico guidato da Elly Schlein eguagliare quell’ampissimo successo elettorale del 2020 anche nelle Elezioni Regionali Campania 2025, ma tra pochissimi minuti potremo sapere tutti i nomi degli eletti PD che entreranno effettivamente in Consiglio, oltre – ovviamente – ai risultati emersi dalle urne negli ultimi due giorni serrati di voto.

Facendo un passetto indietro – appunto, in attesa dei risultati – utile è ricordare che il Partito Democratico in Campania aveva deciso di sostenere la candidatura di Roberto Fico assieme al “campo largo”, al Movimento 5 Stelle e ad altre cinque liste civiche e mentre il grande sfidante sarà il meloniano Edmondo Cirielli, sulle schede c’erano anche gli indipendenti Stefano Bandecchi, Carlo Arnese, Giuliano Granato e Nicola Campanile; mentre qui di seguito ci sono tutti i consiglieri candidati dal PD per il consiglio regionale:

– Napoli: Amirante Francesca, Amato Vincenza, Bava Sabrina, Borrelli Antonio, Brasiello Anna, Cavallo Claudia, Cerciello Vincenzo, Ciaramella Maria Antonietta, Cortese Salvatore, Cristiano Antonio, Esposito Pasquale, Fiola Carmela, Fortunio Concetta, Iacobelli Angela, Liberti Antonio, Madonna Salvatore, Manfredi Massimiliano, Marciano Antonio, Mautone Elena, Milo Regina, Musella Anna, Noviello Concetta, Passariello Mariarosaria, Raia Loredan,a Savanelli Francesco, Zanfardino Francesco e Zinno Giorgio

– Salerno: Federica Fortino, Francesco Picarone, Gaetana Falcone, Corrado Matera, Virgina Fogliame, Federico Conte, Anna Petrone, Aniello Fiore e Giovanni Guzzo

– Caserta: Sgambato Camilla, Bonacci Antonio, Funaro Mariana, Landolfi Pierluigi, Russo Maria Melania, Sica Salvatore, Tonziello Leda Clementina e Villano Marco

– Avellino: Maurizio Petracca, Laura Cervinaro, Antonio Gengaro e Anna Nazzaro

– Benevento: Giovanni Cacciano, Rosa Razzano

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI PD E PREFERENZE ALLE REGIONALI CAMPANIA 2020

Recuperati i nomi dei candidati e con l’attesa per scoprire quelli degli effettivi eletti PD che continua, possiamo tornare indietro fino alle Elezioni Regionali Campania 2020 per ricordare quel notevole exploit che mise a segno il centrosinistra, ricandidando la già apprezzata figura di Vincenzo De Luca dopo un primo mandato: in quell’occasione De Luca ottenne ben il 69,48% dei voti, staccando nettamente il candidato del centrodestra Stefano Caldoro (18,06%) e la pentastellata Valeria Ciarambino (9,93%).

Proprio il PD ovviamente fu il primo partito in Campania con un totale del 16,9% delle preferenze; mentre bene fecero – dall’altra parte della barricata -, i 5 Stelle (9,92%), FdI (5,98%), Lega (5,65%) e FI (5,16%); ma il numero maggiore di seggi in consiglio fu occupato (ovviamente) dagli eletti PD che furono complessivamente otto, ovvero: Maurizio Petracca, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Loredana Raia, Bruna Fiola, Massimliano Manfredi e Francesco Picarone.