ELETTI PD CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD A CATANIA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A Catania saranno in tutto 3 i consiglieri eletti in quota Pd per il prossimo Consiglio Comunale a seguito dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023: il trionfo del sindaco eletto Enrico Trantino è stato nettissimo, tanto da non richiedere il ballottaggio. Il candidato sostenuto dal centrodestra ha raccolto il 66,13 per cento, un dato incredibile. Niente da fare per il rivale giallorosso Maurizio Caserta (24,72 per cento) e per gli altri competitor.

Dei 36 seggi disponibili nel prossimo Consiglio Comunale di Catania 30 vengono eletti in quota Centrodestra (7 Fratelli d’Italia, 5 Forza Italia, 5 Prima l’Italia, 4 Trantino sindaco, 3 Nuova Democrazia Cristiana, 2 Popolari e Autonomisti); 6 vengono eletti per l’opposizione (3 Partito Democratico, 2 Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Maurizio Caserta come candidato sindaco arrivato secondo. Di seguito i nomi ufficiosi dei 3 consiglieri eletti per Pd a Catania (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Damien Bonaccorsi (1129 voti)

Anna Vullo (1072 voti)

Giovanni Barbagallo (809 voti)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI CATANIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Catania 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Pd a sostegno del candidato sindaco Maurizio Caserta. I dem guidano la coalizione giallorossa che punta a sovvertire i pronostici e a ribaltare il clamoroso risultato di cinque anni fa con la vittoria nettissima di Salvo Pogliese. Ecco la coalizione che correrà insieme ai dem: Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Con Bianco per Catania, È l’ora del Popolo – Riccardo Tomasello, Per Catania – Maurizio Caserta.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Orazio Arancio, Giuliana Agati, Giovanni Gerry Barbagallo, Damien Bonaccorsi, Matteo Bonaccorso, Giuseppe Caccamo, Fabrizio Cadili, Gabriele Calì, Dario Carbone, Maria Grazia Cardone, Vincenzo Caserta, Albano Contrafatto, Rosaria Fagone, Cesaria Favia Francesca Ferraguto, Sebastiano Gazzo, Mirko Giacone,Indoo Deepa Greedhun, Giovanna La Malfa, Tiziana Lipani, Andrea Mignosa, Domenico Mirabella, Valentina Palmieri, Marco Pitrella, Chiara Privitera “Previtera”, Agata Salerno, Placido “Dino” Scalia, Giorgia Sicali, Grazia Spina Miriam Titone, Maria Tropea, Maurizio Vaccaro, Giuseppa “Gisa” Vittorio, Anna Vullo, Valery Lisi, Tiziana Leotta.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI CATANIA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Catania nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd punta a recitare un ruolo da protagonista. Non è possibile fare un confronto tra i risultati del 2018 e quelli di questa tornata elettorale, perché cinque anni fa i dem non si presentarono. Niente simbolo Pd per il candidato sindaco Enzo Bianco, sconfitto nettamente al primo turno dal rivale di centrodestra Salvo Pogliese. Di conseguenza, nessun seggio in Consiglio Comunale di “proprietà” dem.

