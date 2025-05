PREFERENZE PD GENOVA, ECCO I POSSIBILI ELETTI CON LA SINDACA SALIS

Il prossimo Consiglio Comunale avrà una netta maggioranza di Centrosinistra, in particolare modo con gli eletti PD Genova che superano i propri colleghi interni al campo largo progressista: con ottimo numero di preferenze, la vittoria di Silvia Salis al primo turno nei risultati delle Elezioni Comunali 2025 vede la città cambiare maggioranza dopo le due giunte consecutive targate Bucci, con risultati ottimi per il Partito Democratico che conferma di essere prima lista di Genova come già avvenuto alle ultime Europee e Regionali 2024.

«Un Centrosinistra unito e largo vince contro il Governo» ha detto la neo-eletta sindaco di Genova Silvia Salis, dopo aver ricevuto le telefonate di congratulazioni di Pietro Piciocchi e della leader Pd Elly Schlein. In attesa di avere i primi dati ufficiali definitivi sugli eletti PD a Genova, un dato importante sulla lista è quel 29,2% raccolto quando mancano circa 100 sezioni da scrutinare ancora: primo partito per distacco, con oltre il doppio dei voti rispetto a FdI e con trionfo assoluto anche all’interno del campo largo progressista, a cui aggiungere idealmente l’8,4% della lista civica di Silvia Salis che proviene dall’area Dem.

In termini di preferenze, i possibili eletti in Consiglio Comunale – oltre alla neo-sindaca Silvia Salis – sono al momento da individuare tra i più votati nel PD alle Elezioni Comunali 2025: su tutti, Rita Bruzzone (129 voti), seguita da Davide Patrone, Massimo Ferrante, Enrico Vassallo, Vittoria Canessa e Claudio Villa. (a cura di Niccolò Magnani)

ELEZIONI GENOVA 2025: CHI SONO I CONSIGLIERI PRESENTATI DAL PD A SOSTEGNO DI SILVIA SALIS

Tra una manciata di ore potremo conoscere tutti i risultati delle elezioni comunali 2025 che si sono tenute tra ieri e oggi, con il dettaglio di tutti i candidati che sono riusciti a conquistare un seggio nel Consiglio comunale e – in particolare – gli eletti PD Genova che andranno a sostituire i colleghi uscenti e potrebbero (ma è certamente presto per dirlo) invertire il risultato delle scorse elezioni, in cui la maggioranza – peraltro netta – fu ottenuta dalla coalizione di centrodestra a favore della figura del sindaco Marco Bucci: un appuntamento importante, insomma, perché con le elezioni comunali 2025 il Partito Democratico di Elly Schlein potrebbe conquistare una città capoluogo, roccaforte del centrodestra.

Alle elezioni comunali 2025, il PD – confermando grosso modo quanto già accaduto nel 2022 – ha scelto di sostenere la candidatura dell’aspirante sindaca Silvia Salis, affiancato dall’Alleanza Verdi-Sinistra, dal Movimento 5 Stelle e dalle due civiche Silvia Salis Sindaca e Riformiamo Genova: sono 40 i nomi di potenziali eletti PD che sono finiti alle urne e, dato che sarebbe pressoché inutile elencarli tutti qui, vi invitiamo a recuperare direttamente la lista ufficiale pubblicata sul sito del Comune di Genova e – volendo – anche l’intero manifesto elettorale che include tutti i consiglieri dei partiti nella lista di Salis.

I CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI DEL 2022: RISULTATI, NOMI E SEGGI

Restando in attesa dei risultati delle elezioni comunali 2025 per la città di Genova, potrebbe essere interessante ricordare come finì l’ultimo turno che si tenne – dicevamo già prima – nel 2022: in quell’occasione, a conquistare la maggioranza (55,49% di voti) fu il centrodestra raccolto attorno al nome di Marco Bucci; mentre il centrosinistra si fermò al 38,03% per il nome di Ariel Dello Strologo, con il PD titolare della maggior parte dei voti (ovvero il 20,95%) della coalizione.

Ovviamente, dopo le elezioni del 2022, il maggior numero dei seggi in consiglio spettò al centrodestra, che complessivamente ne occupò 24 dei 40 disponibili; mentre al centrosinistra rimasero solamente i restanti 15 (1 era dell’indipendente Mattia Crucioli): complessivamente, gli eletti PD Genova furono ben 9, tra Lodi Cristina, D’Angelo Simone, Bruzzone Rita, Villa Claudio, Pandolfo Alberto, Patrone Davide, Russo Monica, Alfonso Donatella e Kaabour Si Mohamed.