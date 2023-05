Eletti Pd Imperia, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI PD, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI IMPERIA 2023

Rispettate le attese della vigilia: i risultati delle elezioni comunali Imperia 2023 hanno visto trionfare il sindaco uscente Claudio Scajola, niente da fare per il rivale di centrosinistra Ivan Bracco. Il primo cittadino uscente ha raccolto il 62,97 per cento dei consensi, mentre il rivale si è fermato al 22,58 per cento. Brutta botta anche per il Pd, che ha raccolto appena il 10,50 per cento di preferenze, collezionando in tutto tre seggi in Consiglio comunale.

La maggioranza guidata da Claudio Scajola ha in tasca 21 seggi in Consiglio comunale: 10 seggi ad Avanti con Scajola sindaco, i già citati 9 seggi a Insieme con Scajola sindaco e infine 2 seggi a Prima Imperia. Passando all’opposizione, ecco la ripartizione completa: 3 seggi al Pd, 2 seggi a Imperia Rinasce, 1 seggio a Alleanza Verdi e Sinistra, 1 seggio a Società aperta, 1 seggio a Imperia senza padroni e 3 seggi ai candidati sindaci sconfitti, ovvero Ivan Bracco, Enrico Lauretti e Luciano Zarbano. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 9 consiglieri eletti per la lista Pd: Edoedo Verda (561), Deborah Bellotti (325), Laura Amoretti (302).

LISTA PD IMPERIA, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri della lista Pd: Laura Amoretti, Dario Agnese, Paola Angiolini, Alessandra Aprosio, Deborah Belotti, Paolo Berlanda, Alessandro Biamonti, Roberto Braganti, Massimiliano Cammarata, Roberto Cazzola, Enrica Chiarini, Joele Corigliano, Angela Costantini, Paolo Curti, Licia De Angelis, Alessandro Demasi, Nicole Ghirardi, Andrea Grande (indipendente), Giulio Magnanini, Maurizio Malinverni (indipendente), Pietro Emiliano Mannoni, Tommaso Motteran, Franco Percivale, Pietro Podestà, Gabriele Ramella, Mariella Rossi, Francesco Schenardi, Seshleifer Barbara detta Barbara, Monica Trucco, Stefania Velotta, Edoardo Verda, Silvana Zingarelli.

