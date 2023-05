Eletti Pd Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

CONSIGLIERI PD ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

Decisa al primo turno la sfida tra Matilde Celentano e Damiano Coletti, gli unici due candidati sindaci alle elezioni comunali Latina 2023. Il confronto è stato stravinto dalla candidata di centrodestra con il 70,68 per cento di consensi: niente da fare per l’aspirante primo cittadino giallorosso nonché sindaco uscente, fermo al 29,32 per cento. Brutto risultato anche per la lista del Pd di Elly Schlein, che ha raccolto appena l’11,41 per cento per un totale di 6.574 voti.

La coalizione a sostegno di Damiano Coletta ha raccolto un totale di 9 seggi in Consiglio comunale. Il Pd ha ottenuto appena 3 seggi. Questa la ripartizione dei restanti: 3 seggi a LBC Latina Bene Comune, 1 seggio a Per Latina Duemilatrentadue, 1 seggio per il Movimento 5 Stelle e 1 seggio al candidato sindaco sconfitto. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 3 consiglieri eletti per il Pd:

Valeria Campagna (1.344 preferenze)

Leonardo Majocchi (1.086)

Daniela Fiore (944)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI LATINA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Latina 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Pd di Elly Schlein a sostegno del candidato sindaco Damiano Coletta, sostenuto anche da Movimento 5 Stelle, Lbc e Per Latina 2032. I dem hanno scelto 32 profili del territorio con storie e sensibilità diverse, puntando sulla pluralità e sulla gioventù. “Sancisce un rinnovamento non solo generazionale ma anche di metodo”, la conferma del segretario dem locale Leonardo Majocchi.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Daniela Armida Fiore, Leonardo Majocchi, Paola Battista, David Bernardi, Massimo Bridda, Valeria Campagna, Francesca Alessandra Capponi, Alessandra Caputi, Lorenzo Cervi, Gianluca Ciucci, Giulia Deriu, Antonio Fagiani, Marco Fioravante (detto Fioravanti), Teresa Gianfala (detta Loredana), Roberto Guglielmo, Orlando Lucchetta, Tommaso Malandruccolo (detto Malandrucco), Carlo Marra, Adriana Marucco, Francesco Montecuollo, Marco Luigi Muzi, Marilù Nogarotto, Carlotta Paladino, Giuseppe Palazzo, Francesco Pannone, Emilio Ranieri, Elisa Ricci, Francesca Rieti (detta Cirilli), Simone Santino, Giuseppe Antonio Sarcoma, Luca Stoppa, Mauro Visari.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI LATINA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Latina nel 2021, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Partito Democratico punta a migliorare sensibilmente i numeri registrati due anni fa. Nel 2021 i dem sostennero la candidatura con altre liste di sinistra di Damiano Coletta, arrivato secondo al primo turno con il 35,82 per cento, ma vittorioso al ballottaggio contro il candidato di centrodestra Vincenzo Zaccheo. Tornando ai dati del primo turno, i dem non arrivarono primi nella coalizione, superati dalla civica Latina Bene Comune: il Pd non andò oltre l’11,85 per cento per un totale di 6.810 voti. Quattro in tutto i seggi ottenuti nel Consiglio comunale: eletti Enzo De Amicis, Leonardo Majocchi, Tommaso Malandruccolo e Daniela Fiore.

