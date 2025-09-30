Chi sono gli eletti del Pd nelle Marche dopo le Elezioni Regionali 2025: risultati, voti e preferenze, chi entra nel nuovo Consiglio regionale con Ricci

GLI ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE CON IL PD DI RICCI: ECCO I NOMI

Sconfitta cocente per Matteo Ricci e il Pd, assieme all’intero campo largo, nuovamente a 8 lunghezze complessive di distacco dal Presidente vincitore Francesco Acquaroli, tanto nel 2020 quanto nei risultati delle Elezioni Regionali Marche 2025. Per questo motivo l’ingresso dei consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale vede il Pd limitarsi ad un numero di 6 seggi, gruppo comunque più numeroso all’opposizione.

RISULTATI MARCHE VISTI DA SX/ “Questo Pd non parla a chi produce, ora Toscana e Puglia sono a rischio”

Oltre al candidato Presidente sconfitto con il 44% delle preferenze Matteo Ricci – eletto con la lista Progetto Marche Vive – la conta degli eletti Pd resta quella emersa dal quadro delle preferenze definitive assegnate in attesa dell’ufficiale nomina: si tratta di Leonardo Catena nella circoscrizione di Macerata, Valeria Mancinelli e Maurizio Mangialardi ad Ancona, Fabrizio Cesetti a Fermo, Micaela Vitri a Pesaro (dove non è stata eletta l’ex deputata Dem Alessia Morani, ndr), ed Enrico Piergallini nella provincia di Ascoli.

RISULTATI MARCHE VISTI DA DX/ Un voto “politico” che premia Meloni (e Acquaroli), ma la gente resta a casa

ELETTI PD MARCHE, I CANDIDATI ALLE REGIONALI 2025

I sondaggi hanno agitato il Pd negli ultimi giorni che hanno preceduto le Elezioni Regionali 2025, con i risultati che ci consentiranno di scoprire gli eletti Pd Marche che entreranno a far parte del nuovo Consiglio regionale. C’è grande attesa per l’esito definitivo del voto, anche perché questa regione potrebbe regalare delle sorprese.

Di sicuro, il Partito Democratico ha intenzione di fare meglio rispetto alla precedente tornata elettorale regionale, che terminò con una sconfitta che consegnò le marche nelle mani del centrodestra. Il banco di prova è importante anche alla luce degli iniziali sbandamenti dem quando il suo candidato è finito nell’inchiesta sugli affidamenti al Comune di Pesaro. Dopo qualche voce su un possibile ritiro, Ricci ha rilanciato, ma ora resta da capire come avranno votato i marchigiani.

ELETTI PD VALLE D’AOSTA, RISULTATI E SEGGI CONSIGLIERI REGIONALI 2025/ Voti e preferenze nomi in Consiglio

Gli aspiranti eletti Pd Marche sono quelli definiti dal Partito Democratico nelle liste per le Elezioni Regionali 2025, con un forte segnale di rinnovamento visto che ci sono cinque donne capolista nella squadra dem a sostegno di Matteo Ricci. Ci sono ritorni di peso: a Fermo si è ricandidato Fabrizio Cesetti, già assessore regionale, a caccia del terzo mandato in Consiglio. Al contrario, non correranno per la rielezione due figure storiche del Pd anconetano, cioè Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora.

In base alla ripartizione provinciale, a Pesaro Urbino sono candidati Micaela Vitri come capolista, poi Federico Scaramucci, Daniele Vimini, Luisa Cecarini, Renato Claudio Minardi, Alessia Morani e Alessandro Piccini. Nella provincia di Ancona è Chantal Bomprezzi ad aprire la lista, ma con lei ci sono Maurizio Mangialardi, Lorena Varani, Thomas Braconi, Michele Brisighelli, Emanuela Marguccio, Paolo Paladini, Simone Pugnaloni e Valeria Mancinelli.

Per Macerata, la capolista è Clara Maccari; a completare la squadra sono Andrea Marinelli, Leonardo Catena, Simona Galiè, Romano Carancini ed Lidia Iezzi. A Fermo guida la lista Chiara Croce, affiancata da Nicola Loira, Luisanna Cola e, appunto, Fabrizio Cesetti. Infine, ad Ascoli Piceno, è Fabiola Diomede la capolista, gli altri candidati sono Margherita Sorge, Enrico Piergallini e Francesco Ameli.

ELETTI PD ALLE REGIONALI MARCHE 2020: CHI SONO

Alle precedenti Elezioni Regionali il Pd sosteneva Maurizio Mangialardi insieme ad alcune liste civiche e formazioni progressiste, ma la corsa elettorale si concluse con una sconfitta contro il candidato di centrodestra, Francesco Acquaroli, attuale governatore uscente, perché il candidato di centrosinistra ottenne il 37,29% dei voti.

Nella coalizione, il Partito Democratico si confermò la prima forza con il 25,11% dei voti, invece a livello regionale si affermò come secondo partito, dietro solo a Fratelli d’Italia.

Nonostante la sconfitta, il Pd portò in Consiglio regionale 8 consiglieri su un totale di 9 attribuiti al centrosinistra. Infatti, oltre a Mangialardi, gli eletti Pd Marche furono Andrea Biancani, Anna Casini, Micaela Vitri, Antonio Mastrovincenzo, Fabrizio Cesetti, Francesco Micucci e Manuela Bora.