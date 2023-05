ELETTI PD MASSA SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD A MASSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

È cocente la sconfitta per il Pd a Massa come nel resto della Toscana: i risultati del ballottaggio Elezioni Comunali 2023 mostrano un “cappotto” per il Centrosinistra in tutti i capoluoghi al voto, compreso Massa dove trionfa il neo-sindaco eletto Francesco Persiani. Magra consolazione, con i suoi 4 seggi eletti il Pd ottiene il ruolo di primo partito dell’opposizione nel prossimo Consiglio Comunale pronto ad insediarsi nei prossimi giorni. Il candidato Enzo Romolo Riccio (quinto dem ad essere eletto in quanto candidato sconfitto, ndr) ottiene il 45,64% delle preferenze al ballottaggio contro il 54,36% di Persiani con il Centrodestra.

Dei 32 seggi disponibili al Consiglio Comunale di Massa 20 vengono eletti in quota Centrodestra (8 Civica Persiani, 7 Lega, 3 Civici Apuani, 2 FI) contro i 6 del Centrosinistra di Ricci (4 Pd, 2 Massa è altra cosa); seggi eletti anche per FdI (2), Guidi Sindaco (1) più il consigliere M5s sconfitto Daniela Bennati. Di seguito i nomi ufficiosi dei 4 +1 consiglieri eletti per il Pd a Massa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Enzo Ricci (candidato sindaco sconfitto)

Daniele Tarantino

Giovanna Santi

Gabriele Carioli

Stefano Alberti

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI MASSA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Massa 2023 ma è già possibile iniziare a tracciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. I dem hanno deciso di sostenere la candidatura di Romolo Enzo Ricci insieme a una serie di liste politiche e civiche: a completare la coalizione Massa è un’altra cosa, Evangelisti per Massa 2023, Alleanza Verdi e Sinistra, Per Massa dalla parte del cuore.

Il candidato sindaco di centrosinistra Romolo Enzo Ricci ha raccolto il 29,95 per cento al primo turno e al ballottaggio dovrà fare i conti con il candidato di centrodestra Francesco Persiani, arrivato al 35,42 per cento. Tornando a Ricci, il Pd è risultato il partito più votato della coalizione e più in generale di Massa con il 16,61 per cento. Questo invece l’elenco di risultati delle altre liste di centrosinistra: Massa è un’altra cosa 7,26 per cento, Evangelisti per Massa 2023 2,94 per cento, Alleanza Verdi e Sinistra 2,21 per cento, Per Massa dalla parte del cuore 1,25 per cento.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI MASSA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrosinistra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Massa sarebbero in tutto 20: 12 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista del Pd. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero:

Daniele Tarantino con 1.011 preferenze

Giovanna Santi con 700 preferenze

Gabriele Carioli con 538 preferenze

Stefano Alberti con 512 preferenze

Elena Mosti con 473 preferenze

Anna Maria Mosti con 419 preferenze

Giorgio Berti con 399 preferenze

Rosaria Bonotti con 214 preferenze

Chiara Catalano con 208 preferenze

Claudia Giuliani con 204 preferenze

Carolina Farneti con 185 preferenze

Ergest Cobaj con 156 preferenze

In caso di vittoria del centrodestra, invece, il partito guidato da Elly Schlein in Consiglio comunale 4 consiglieri: Daniele Tarantino, Giovanna Santi, Gabriele Carioli e Matteo Basteri











