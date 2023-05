ELETTI PD PISA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD A PISA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Non è riuscita la clamorosa rimonta di Paolo Martinelli ai ballottaggi delle elezioni comunali Pisa 2023. Dopo aver sfiorato il successo al primo turno raggiungendo il 49,96 per cento – trionfo mancato per appena 15 voti – il candidato di centrodestra Michele Conti si è imposto al ballottaggio con il 52,33 per cento. Nonostante la sconfitta, il Pd può comunque dirsi soddisfatto del suo risultato personale che gli permetterà di portare 7 candidati in Consiglio comunale.

Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Pisa, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (7 FdI, 6 Conti Sindaco, 4 Lega, 2 Pesciatini per Pisa, 1 FI), 10 il Centrosinistra di Martinelli (7 Pd, 2 Città Persone, 1 AVS). Di seguito i nomi ufficiosi dei 7 consiglieri eletti di Fdi a Pisa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Andrea Ferrante con 661 preferenze

Matteo Trapani con 635 preferenze

Marco Biondi con 519 preferenze

Dalia Ramalli con 330 preferenze

Maria Antonietta Scognamiglio con 305 preferenze

Silvia Pagnin con 297 preferenze

Enrico Bruni Cagianelli con 219 preferenze

Pd all’opposizione, Martinelli: “Non disperdere questo patrimonio”

“Abbiamo messo in campo una mobilitazione straordinaria e in moltissime zone della città abbiamo recuperato molto rispetto al primo turno. Purtroppo non è bastato, ma quasi metà degli elettori ha sostenuto un nuovo modo di fare politica e una nuova idea di città. L’impegno che oggi voglio assumermi è quello di non disperdere questo patrimonio”, le parole del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli. Il candidato dem ha rivolto i migliori auguri a Conti e ha promesso battaglia dai banchi dell’opposizione: “La nostra attività di opposizione dentro e fuori il Consiglio comunale sarà ferma e rigorosa, ma responsabile ed è importante che le forze che hanno sostenuto il nostro progetto mantengano la spinta unitaria che le ha animate in questa battaglia. Voglio ringraziare tutti gli straordinari volontari e le volontarie di questa campagna, moltissimi, per il loro lavoro infaticabile e tutti gli elettori e le elettrici che ci hanno votato. A loro dico che non ci rinchiuderemo nel palazzo e nelle dinamiche di potere, continueremo a fare attività nei quartieri e a dare voce alla città”.

