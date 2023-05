ELETTI PD RAGUSA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI RAGUSA 2023: I NOMI PER IL PD

Con la vittoria del candidato civico Peppe Cassì nei risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 di Ragusa, saranno 2 i consiglieri eletti per il Pd. I dem andranno all’opposizione data la sconfitta del candidato Riccardo Schininà, che ha raccolto il 19,47 per cento. Risultato ben distante dal 62,92 per cento totalizzato dal nuovo primo cittadino, ma comunque migliore degli altri due contendenti: parliamo del candidato di centrodestra Giovanni Cultrera (9,71 per cento) e del candidato grillino Sergio Firrincieli (7,9 per cento).

Dei 24 seggi del Consiglio Comunale di Ragusa vengono eletti 17 per quel che concerne la coalizione di liste civiche a sostegno del vincitore Peppe Cassì (4 seggi a Partecipiamo, 8 seggi a Cassì sindaco, 2 seggi a Ragusa Prossima, 2 seggi a Terra Madre, 1 seggio a De Luca per Ragusa); 7 seggi all’opposizione (1 seggio a Fratelli d’Italia, 2 seggi a GenerAzione Demos, 1 seggio a Territorio, 1 seggio al Movimento 5 Stelle e 2 seggi al Pd). I 2 consiglieri eletti a Ragusa in quota Pd dovrebbero dunque vedere nel nuovo Consiglio i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Peppe Calabrese con 601 preferenze

Mario Chiavola con 577 preferenze

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI RAGUSA 2023

Il Pd di Ragusa aveva deciso di puntare su una truppa formata da un mix tra volti di spicco della politica territoriale e giovani destinati a un futuro roseo. Qui di seguito la lista degli aspiranti consiglieri dem alle elezioni comunali Ragusa 2023: Calabrese Antonio Giuseppe (detto Peppe), Chiavola Mario, La Cognata Giancarla, Martorana Federico, Palazzolo Natalia, Ruggeri Giuseppina Desiree’, Antoci Carmen, Arabito Elvira, Brullo Gabriel, Castelli Enzo, Dimartino Lorenzo, Firrincieli Melissa, Gelsomino Francesco, Giordano Francesco (detto Franco), Licitra Margherita (detta Rita), Occhipinti Chiara, Petrolito Concetta (detta Tina), Pisana Vincenza, Re Adriana, Ruggieri Concetta, Sapuppo Salvatore, Schinina’ Barbara, Sgarioto Monia, Tavolino Giuseppe Solingen

