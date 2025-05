TRIONFO PD AL 40% CON IL NUOVO SINDACO DI RAVENNA BARATTONI: I RISULTATI E GLI ELETTI DELLE COMUNALI 2025

Affluenza bassa, vittoria “alta”: sarà un trionfo di eletti Pd a Ravenna stante i risultati delle Elezioni Comunali 2025 ormai definitivi: quando mancano solo una decina di sezioni da scrutinare, l’esito della due giorni di Amministrative nel capoluogo rimasto “orfano” del sindaco dopo l’elezione del dem Michele De Pascale a Presidente di Regione Emilia Romagna è già definito. Da segretario provinciale del Pd, Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna: eletto con il 58% delle preferenze contro il Centrodestra che alle Elezioni Comunali 2025 si era presentato diviso tra Nicola Grandi e Alvaro Ancisi.

Eletti PD Genova, risultati Elezioni Comunali 2025/ Preferenze lista e seggi consiglieri con Salis sindaco

Con i risultati raccolti dal Comune e comunicati dal Viminale su Eligendo, si avvia ad essere un Consiglio Comunale con netta maggioranza di eletti Pd tra i 32 seggi totali disponibili: a sostegno di Barattoni infatti il Pd fa il “botto” con il 40% di consensi e preferenze, facendo lasciare le “briciole” agli altri alleati che entreranno nella prossima giunta. Sebbene a Ravenna non abbia mai vinto una coalizione diversa dal Centrosinistra, restano ottimi i risultati di Barattoni dopo l’uscita di scena di De Pascale in quanto Governatore emiliano.

Sondaggi politici maggio 2025/ Calo Centrodestra, Pd 22% a +10 su Conte. Pace, solo 14% si fida della UE

Più che doppiati FdI e il resto del Centrodestra, la lista del Pd totalizza 22mila preferenze sulle 32mila complessive a sostegno di Barattoni, candidandosi a guidare ampiamente la coalizione in Consiglio Comunale con un alto numero di eletti Dem. Il M5s al 4,4% e l’AVS al 4,3%, con anche il PRI al 4,2%, dovranno vedersela con Ama Ravenna e Progetto Ravenna (3 e 2%) per recuperare alcuni seggi sul compito totale degli eletti in maggioranza.

PREFERENZE PD RAVENNA CON BARATTONI: I POSSIBILI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE

Se è vero che una lista complessiva dei 32 seggi nel prossimo Consiglio Comunale di Ravenna sarà disponibile solo domani dopo il via libera definitivo ai risultati delle Elezioni Comunali 2025, osservando le preferenze raccolte finora si possono già individuare i nomi dei potenziali eletti PD a Ravenna che già sappiamo di certo superiori a tutti quelli degli altri partiti del Centrosinistra, idem per il Centrodestra.

Sondaggi politici 2025/ Meloni allunga al 30%, ribasso Pd sotto il 22%: Lega pareggia Tajani, M5s a +4%

Con il 40% raccolto alle urne il campione delle preferenze e sicuro eletto in casa Partito Democratico è Fabio Sbaraglia, con quasi 1200 voti recuperati: tra i più votati e potenziali eletti troviamo anche Massimo Cameliani con 973 preferenze, seguito da Federica Del Conte (778), Federica Moschini (718) e Greta Cavallaro (663). Con buone probabilità di essere eletti col Pd a Ravenna anche Petia Di Lorenzo, Luca Corrtesi, Francesca Impellizzieri e Igor Bombardi, ma occorrerà attendere la distribuzione dei seggi finali per capire quali dei dem più votati riusciranno ad essere eletti come nuovi consiglieri di Ravenna col sindaco Alessandro Barattoni.