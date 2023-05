ELETTI PD SIENA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD A SIENA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Con la vittoria del Centrodestra di Nicoletta Fabio nei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2023 di Siena, saranno 4 i consiglieri eletti del Pd nel nuovo Consiglio comunale cittadino. Il dato relativo al successo della coalizione infatti è passato dal 30,51 per cento del primo turno al 52,16 per cento del secondo turno, a discapito della sfidante del Centrosinistra Anna Ferretti, che ha raccolto il 47,84 per cento delle preferenze.

Dei 32 seggi disponibili, ne dovrebbero essere eletti 20 in quota Centrodestra (11 FdI, 5 Nicoletta Fabio Sindaco, 2 Lega, 2 FI-UDC-NPSI), 8 per il Centrosinistra (4 Pd, 2 Anna Ferretti Sindaco), 1 per Polo Civico, 1 a Per Siena, 1 per Sena Civitas, 1 per Massimo Castagnini Sindaco e 1 per Emanuele Montomoli Sindaco. Di seguito i nomi ufficiosi dei 4 consiglieri eletti della Lega a Siena (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023, senza dimenticare il seggio già riservato alla candidata sindaca sconfitta Anna Ferretti:

Alessandro Masi con 375 preferenze

Luca Micheli con 243 preferenze

Gabriella Piccinni con 188 preferenze

Giulia Mazzarelli con 152 preferenze

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Siena 2023 ma è già possibile iniziare ad analizzare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Elly Schlein si è schierata al fianco della candidatura di Anna Ferretti insieme alle liste Con Anna Ferretti sindaca e SI Sinistra Italiana-IEP!.

Anna Ferretti al primo turno ha raccolto il 28,75 per cento, arrivando seconda alle spalle della candidata di centrodestra Nicoletta Fabio, arrivata al 30,51 per cento. La lista più votata della coalizione – e più in generale della città – è stata proprio quella del Pd: i dem hanno raccolto il 19,71 per cento. Poi la lista civica Con Anna Ferretti sindaca con il 6,12 per cento e SI Sinistra Italiana-IEP! con il 3,19 per cento.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrodestra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Siena sarebbero in tutto 20: 14 di questi di questi andrebbero ai candidati della lista del Pd. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, i consiglieri eletti sarebbero: Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli, Francesco Carnesecchi, Sofia Turchi, Maria Elena Nepi, Guido Galgani, Giovanni Avena, Fazio Catoni, Piero Fabbrini, Eleonora Serra, Monica Ulivelli, Rossana Salluce. In caso di vittoria del centrodestra, invece, il partito guidato da Matteo Salvini porterebbe in Consiglio comunale 4 candidati: parliamo di Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli.

