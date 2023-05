Eletti Pd Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI PD E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Le elezioni comunali Siena 2023 saranno decise al ballottaggio: nessun candidato ha raggiunto il 50 per cento più uno di voti al primo turno. La sfida sarà una “classica”: di fronte la candidata di centrodestra Nicoletta Fabio (30,51 per cento) e la candidata di centrosinistra Anna Ferretti (28,75 per cento). Quest’ultima può contare sul sostegno del Pd, il partito più votato di Siena con il 19,71 per cento di consensi.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda il Pd, in caso di vittoria di Anna Ferretti saranno 14 i seggi in Consiglio comunale: eletti consiglieri Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli, Francesco Carnesecchi, Sofia Turchi, Maria Elena Nepi, Guido Galgani, Giovanni Avena, Fazio Catoni, Piero Fabbrini, Eleonora Serra, Monica Ulivelli, Rossana Salluce. In caso di vittoria di Nicoletta Fabio, invece, i dem porterebbero in consiglio quattro consiglieri (Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli) più la candidata sindaco Anna Ferretti. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siena 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Pd di Elly Schlein a sostegno della candidata sindaca Anna Ferretti, sostenuta anche da Iep! – Sinistra Italiana e dalla lista Con Anna Ferretti Sindaca. La lista di candidati dem è perfettamente equilibrata dal punto di vista del genere – 16 uomini e 16 donne.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Giovanni Avena (41 anni), Piero Barazzuoli (72 anni), Paola Bassi (54 anni), Altero Borghi (70 anni) Eugenia Calamati (58 anni), Francesco Carnesecchi (49 anni), Fazio Catoni (61 anni), Filippo Ceccherini (22 anni), Vittorio Della Torre (69 anni), Piero Fabbrini (35 anni), Tiziana Fabbrini detta Titty (52 anni), Guido Galgani (39 anni), Federico Guidi (39 anni), Alessandro Masi (57 anni), Sarita Massai (57 anni), Giulia Mazzarelli (37 anni), Luca Micheli (52 anni), Maria Elena Nepi (45 anni), Barbara Ortalizio (26 anni), Federico Pacciani (37 anni), Gabriella Piccinni (72 anni), Rossana Salluce (45 anni), Franco Sarti (41 anni), Federica Scaglioso (50 anni), Eleonora Serra (24 anni), Pamela Spinelli (42 anni), Francesca Stella (44 anni), Sofia Turchi (36 anni), Antonio Turillazzi (56 anni), Monica Ulivelli (62 anni), Milena Ussia (47 anni), Giovanbattista Zona (45 anni).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI SIENA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siena nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd spera di confermare le stesse cifre di cinque anni fa, ma con un esito diverso. I dem sostennero la candidatura di Bruno Valentini insieme alla lista in campo: vittoria al primo turno con il 27,41 per cento, ma pesante sconfitta nella sfida decisiva del ballottaggio contro il candidato di centrodestra Luigi De Mossi. Tornando al primo turno, il Pd raccolse il secondo migliore risultato dopo la lista Per Siena di Pierluigi Piccini: i dem si attestarono al 18,35 per cento per un totale di 4.543. Il ko al ballottaggio però costrinse i dem ad accontentarsi di tre seggi in Consiglio comunale: eletti Luca Micheli, Giulia Periccioli, Bruno Valentini.

