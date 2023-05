Eletti Pd Siracusa, voti preferenze elezioni comunali/ Ipotesi nomi consiglieri e seggi lista

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD A SIRACUSA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Le elezioni comunali Siracusa 2023 non sono state decise al primo turno. Nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto la soglia del 40 per cento e l’appuntamento è tra meno di due settimane per il ballottaggio che vedrà di fronte il candidato di centrodestra Ferdinando Messina (32,22 per cento al primo turno) e il civico Francesco Italia (23,89 per cento al primo turno). In attesa di conoscere la composizione ufficiale è tempo di andare a scoprire il possibile numero di consiglieri dei vari partiti. A differenza di altri Comuni, la truppa del Pd non sarà tra quelle più corpose.

Eletti FdI Siracusa, voti preferenze elezioni comunali/ Ipotesi nomi consiglieri e seggi lista

Il Pd ha sostenuto insieme al Movimento 5 Stelle e a due liste civiche la candidatura di Renata Giunta, che ha raccolto il 19,41 per cento, restando fuori dal ballottaggio in programma tra due settimane. Il Pd ha raccolto il 6,16 per cento e al momento si è garantito tre seggi in Consiglio comunale: i candidati più votati sono risultati essere Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco.

ELETTI PD CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siracusa 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo dal Pd a sostegno del candidato sindaco Renata Giunta. Il partito guidato da Elly Schlein ha intenzione di tornare a giocarsi la vittoria della città dopo la figuraccia di quattro anni fa, quando il candidato dem arrivò addirittura quarto. Per questa tornata, il Partito Democratico ha ricreato lo schema giallorosso con il Movimento 5 Stelle e le liste civiche Lealtà e condivisione e Renata Giunta Sindaca.

SPAGNA, ELEZIONI ANTICIPATE/ "Ecco perché neppure Socialisti e Vox possono risolvere la crisi"

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Massimo Milazzo, Valentina Alicata, Lucia Angelico, Antonio Caliò, Sara Campo, Giovanni Cannata, Domenica Cassia detto Mimmo, Dario Cortese, Fabio Fazzina, Luciana Formica, Giusy Genovesi, Rosaria Giaccone, Emanuela Giuffrida, Angelo Greco, Chandralal Haputantiri Haputhantirige detto Lal, Elena La Braca, Giovanni Lanzafame, Sergio Pillitteri, Santino Romano, Ylenia Rossitto, Vincenzo Ruggieri detto Enzo, Luca Santoro, Santo Scibilia, Francesco Sgarlata, Maria Ubbriaco detta Mariella, Martina Valente, Sara Zappulla.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI SIRACUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siracusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd punta a migliorare sensibilmente il risultato di cinque anni fa. I dem nel 2018 si presentarono insieme ad altre liste civiche per sostenere la candidatura di Fabio Moschella, un risultato assolutamente insufficiente: quarto candidato anche dietro quello del Movimento 5 Stelle con il 13,11 per cento di consensi. Ancora peggio il Pd, in lizza con la lista Siracusa futura: dem al 5,44 per cento, un dato incredibilmente inferiore alle attese. Nonostante l’incredibile flop, il Pd si assicurò due seggi in Consiglio comunale: eletti Carmela La Mesa con 3110 preferenze e Andrea Buccheri con 3107 preferenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA