Eletti Pd Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Niente da fare per la sinistra: i risultati delle Elezioni Comunali Sondrio 2023 hanno visto trionfare il sindaco uscente Marco Scaramellini. Il candidato Simone Del Curto non è riuscito ad andare oltre il 39,22 per cento, un risultato comunque soddisfacente. Buono il ruolino del Pd, che ha raccolto il 14,26 per cento confermandosi primo partito della lista. Un dato che consente ai dem di assicurarsi 5 seggi in Consiglio comunale.

Se la maggioranza di centrodestra avrà 20 seggi in Consiglio comunale, l’opposizione avrà a disposizione 12 scranni. Escluso quello riservato al candidato sindaco sconfitto Del Curto, quasi la metà sono a disposizione dem. Gli altri sono così suddivisi: 3 seggi a Sondrio Democratica, 2 seggi a Futuro Insieme e 1 seggio a X Sinistra per Sondrio. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 5 consiglieri eletti per la lista Pd a sostegno di Simone Del Curto:

Michele Iannotti (205 voti)

Roberta Songini (155 voti)

Pierluigi Morelli (117 voti)

Michele Bernardi (43 voti)

Lisa Tam (34 voti)

LISTA PD SONDRIO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

I primi candidati Pd al Consiglio comunale esclusi per le minori preferenze sono Giovanna Sciaresa (30), Salvatore Ambrosi (26), Mauro Beltrama (26) e Gloria Busi, a 24 preferenze con Giulia Resta e Paola Squarcia. Nonostante il ko del suo candidato, il Pd può comunque dirsi soddisfatto: alle elezioni comunali del 2018 il Pd a Sondrio raccolse appena l’8,20 per cento, assicurandosi solo due seggi in Consiglio comunale.

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri Pd (qui invece tutti i voti con le preferenze ottenute, ndr): Michele Iannotti, Salvatore Ambrosi, Sabrina Andreoli, Mira Andriolo, Mauro Beltrama, Michele Bernardi, Marcello Bosisio, Gloria Busi, Sergio Calabrò, Pablo Antonio Comincioli, Luca Cremonini, Michele De Luca, Danila D’Incà, Stefania Dioli, Lucia Falappi, Alfredo Leoni, Lindita Mamli, Corrado Menesatti, Natascia Micheli, Pierluigi Morelli, Paolo Proh, Giulia Resta, Elena Rossi, Matteo Russo, Giovanna Sciaresa, Roberta Songini, Paola Squarcia, Lisa Tam, Annamaria Tempra, Paolo Trimarchi, Floriana Valenti, Massimo Zampatti.

