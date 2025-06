I CONSIGLIERI ELETTI NEL PD CON BITETTI SINDACO

La vittoria al ballottaggio per il “campo largo progressista” porta non solo Pietro Bitetti come nuovo sindaco di Taranto, ma automaticamente rende i consiglieri eletti Pd i più rappresentati nel prossimo Consiglio Comunale: risultati ottimi per il Centrosinistra che pure non “sfonda” al ballottaggio con il 54,475 bastevole per battere il Centrodestra “apparentato” e a fianco di Checco Tacente al 45%.

Il Pd a Taranto era già stato confermato primo partito in città dopo i risultati del primo turno con il 15,24% delle preferenze complessive, che valgono una maggioranza piena nella prossima giunta tarantina: 8 in tutto i seggi eletti in quota Pd con Bitetti sindaco, in ordine di preferenze ottenute al primo turno. I nomi dei consiglieri dem – in attesa di rinunce e/o eventuali casi particolari – sono dunque Mattia Giorno, Vincenzo Di Gregorio, Lucio Lonoce, Luana Riso, Alexia Serio, Stefano Panzano, Virginia Galeandro e Marilena De Vito.

ELETTI PD TARANTO AI BALLOTTAGGI DELLE COMUNALI 2025: I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

Risultati Elezioni Comunali 2025 Taranto, in attesa di conoscere gli eletti Pd a conclusione del secondo turno di votazioni con il ballottaggio tra i due principali candidati sindaco e l’effettiva composizione del nuovo Consiglio, vediamo quali sono state le preferenze espresse al primo turno. A sfidarsi nel capoluogo pugliese erano in totale sei candidati, presentati da differenti coalizioni: Annagrazia Angolano (M5S), Piero Bitetti (centrosinistra), Luca Lazzaro (centrodestra), Francesco Tacente (liste civiche e Lega), Mirko Di Bello (Adesso), Mario Cito (Lega d’Azione Meridionale).

Tra questi, nessuno ha ottenuto la maggioranza idonea per la vittoria che prevede almeno il 50% dei voti più uno. Pertanto dallo spoglio delle schede sono stati scelti i due principali nomi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in percentuale. Sono quindi rimasti in corsa Piero Bitetti, ex presidente del consiglio comunale e Francesco Tacente manager sostenuto dal partito di Salvini, che rispettivamente con il 37,39% ed il 26,14% dei voti, partecipano ai ballottaggi per il ruolo di primo cittadino, dopo aver ottenuto nelle settimane successive al primo appuntamento, anche nuove alleanze politiche per cercare di includere un maggior numero di elettori.

ELEZIONI COMUNALI 2025 A TARANTO: I POSSIBILI ELETTI IN CONSIGLIO CON BITETTI

A seconda dei risultati al ballottaggio per gli eletti PD alle Elezioni Comunali 2025 a Taranto, si aprono diversi scenari per quanto riguarda la composizione del Consiglio. Se vincesse Piero Bitetti con il centrosinistra, la coalizione avrebbe a disposizione la scelta dei consiglieri, composti in maggioranza da nomi del PD, che secondo le ipotesi potrebbero arrivare ad un totale di otto. Altri quattro invece entrerebbero tra coloro che si sono presentati con la lista civica CON Bitetti. Due invece quelli rispettivamente scelti tra le liste Unire Taranto e Per Bitetti Sindaco.

Mentre gli altri partiti sostenitori eleggerebbero un consigliere. Nell’opposizione, con a capo Tacente, in caso di sconfitta, entrerebbero sei consiglieri in totale di Prima Taranto e uno per ogni lista o partito della coalizione. In questo caso, verrebbero poi assegnati anche quattro seggi al centrodestra composto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, che nel primo turno aveva appoggiato Luca Lazzaro.