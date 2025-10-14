Chi sono gli eletti del PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giani Presidente

IL TRIONFO DELLA “TRADIZIONE”: PD FA MAN BASSA DI CONSIGLIERI ELETTI IN TOSCANA

Sono in tutto 14 i consiglieri eletti del Pd in Toscana, una ulteriore conferma della grande forza elettorale Dem nella regione più “rossa” d’Italia anche se con ben 8 seggi in meno rispetto alla vittoria del 2020: decisiva è stata la fusione tra la lista civica di Eugenio Giani, rieletto Presidente ieri nei risultati finali delle Elezioni Regionali in Toscana, e la Casa Riformista di Matteo Renzi.

Se infatti cinque anni fa la lista civica del Presidente non riuscì ad ottenere consiglieri eletti, con questa tornata elettorale la forza della listona centrista è riuscita ad ottenere ben 4 eletti “sfilandoli” al Partito Democratico che comunque può “consolarsi” con la conferma di essere prima lista per distacco in tutta la regione. Con un calo di voti di oltre 100 mila preferenze rispetto a 5 anni fa, il Pd conferma comunque un 34,43% di preferenze finali che valgono 14 seggi per i propri consiglieri eletti sui 24 totali in dote al campo largo.

I nomi degli eletti – confermati dall’ufficio elettorale, in attesa di eventuali rinunce/ricorsi da presentare nelle prossime settimane – corrispondono ai candidati più votati più i due consiglieri eletti in quanto candidati nel listino bloccato presentato dal Pd, ovvero l’attivista Iacopo Melio e Simona Querci. Gli altri consiglieri sono invece Andrea Vannucci nella circoscrizione Firenze 1, Serena Spinelli (Firenze 2) e Brenda Barnini (Firenze 3), a cui si aggiungono Filippo Boni (Arezzo), Leonardo Marras (Grosseto), Mario Puppa (Lucca), Alessandro Franchi (Livorno), Gianni Lorenzetti (Massa Carrara), Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo (Pisa), Simone Bezzini (Siena), Matteo Biffoni (Prato) e Bernard Dika (Pistoia). (A cura di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI TOSCANA 2025: VERSO I SEGGI ELETTI PD

In cerca di un risultato soddisfacente almeno tanto quanto – ci torneremo dopo – quello di cinque anni fa, gli eletti PD tra pochissimo potranno scoprire (assieme a noi) quanti saranno i seggi che sono riusciti a conquistare alle Elezioni Regionali Toscana 2025 con tutte le ipotesi che sembrano far propendere per un fermo successo del candidato scelto e sostenuto dall’intero arco del “campo largo” del centrosinistra.

Proprio in Toscana, infatti, il Partito Democratico ha scelto di sostenere la seconda candidatura del presidente uscente Eugenio Giani con il supporto anche di AVS, del Movimento 5 Stelle e delle Civica Casa riformista (in cui rientrano anche Italia Viva, il PSI e +Europa), che sfiderà il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi e i due civici Antonella Bundu e Carlo Giraldi; mentre i consiglieri che aspirano a diventare eletti PD sono:

– Arezzo: Barbara Croci, Filippo Boni, Roberta Casini, Andrea Bernardini, Sara Rapini, Alessandro Caneschi, Romina Zamponi e Giampaolo Tellini

– Firenze 1: Cristina Giachi, Andrea Vannucci, Angela Scaglione, Luca Milani, Maria Antonia Rosaria Pata, Matteo Lucherini Bargellini, Veronica Colzi e Mattia Poggi

– Firenze 2: Serena Spinelli, Cristiano Benucci, Fiammetta Capirossi, Alessio Meloni, Giulia Di Lisio e Niccolò Palanti

– Firenze 3: Brenda Barnini, Giacomo Cucini, Daria Isolani e Silvano Guerrini

– Firenze 4: Vanina Venturini, Lorenzo Zambini, Giorgia Salvatori e Fausto Merlotti

– Grosseto: Leonardo Marras, Lidia Bai, Alessio Scheggi e Lucia Tosini

– Livorno: Alessandro Franchi, Elisa Cecchini, Simone De Rosas, Cristina Grieco, Michele Iacoponi, Barbara Bonciani, Giulio Lischi e Valentina Capuano

– Lucca: Mario Puppa, Camilla Corti, Riccardo Brocchini, Anna Graziani, Alessandro Del Dotto, Roberta Menchetti, Alessandro Tambellini e Patrizia Vagli

– Massa-Carrara: Benedetta Muracchioli, Gianni Lorenzetti, Elena Mosti e Dino Bologna

– Pisa: Matteo Trapani, Alessandra Nardini, Andrea Ferrante, Catia Sparapani, Antonio Mazzeo, Catia Taddei e Gabriele Toti

– Pistoia: Bernard Dika, Chiara Cardelli, Riccardo Trallori, Stefania Nesi, Valerio Bandini e Irene Bottacci

– Prato: Marta Logli, Matteo Biffoni, Sandra Bolognesi, Salvatore Bimonte, Flora Leoni e Marco Martini

– Siena: Simone Bezzini, Anna Paris, Gabriele Berni, Elena Rosignoli, Marcello Bonechi e Tiziana Fregoli

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI PD E PREFERENZE ALLE REGIONALI TOSCANA 2020

Insomma, come dicevamo anche in apertura – restando in attesa di poter sapere i nomi dei nuovi consiglieri che affiancheranno il presidente – quella della Toscana per i Dem è una partita in cui ambiscono a replicare il successo delle Elezioni del 2020 quando si affermò nel ruolo di presidente proprio Eugenio Giani con una percentuale del 48,62% dei voti; rispetto al 40,46% che ottenne la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi.

Tra i partiti che si presentarono alle urne nel 2021 fu proprio il Partito Democratico a ottenere il maggior numero di consensi con il 34,69% degli elettori che lo indicarono sulla loro scheda, superando – con un buon margine – la Lega che arrivò fino al 21,78 per cento; mentre furono in totale 22 i seggi occupati dal PD nel Consiglio regionale della Toscana, per: Anselmi Gianni, Benucci Cristiano, Bezzini Simone, Bugetti Ilaria, Bugliani Giacomo, Ceccarelli Vincenzo, De Robertis Lucia, Fratoni Federica, Gazzetti Francesco, Giachi Cristina, Marras Leonardo, Mazzeo Antonio, Melio Iacopo, Mercanti Valentina, Monni Monia, Nardini Alessandra, Niccolai Marco, Paris Anna, Pescini Massimiliano, Puppa Mario, Sostegni Enrico e Vannucci Andrea.