Eletti Pd Treviso preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri

CONSIGLIERI PD, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TREVISO 2023

La sfida di Treviso è stata decisa già al primo turno delle elezioni comunali 2023: rispettati i pronostici della vigilia, vittoria del centrodestra con Mario Conte. Il sindaco uscente è stato riconfermato con il 64,75 per cento dei voti, pari a 23.403 preferenze. Niente da fare per l’avversario di centrosinistra Giorgio De Nardi, fermo al 28,26 per cento. Nonostante il risultato inferiore alle aspettative, il Pd può comunque sorridere.

Eletti Pd Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

I dem guideranno l’opposizione, forti del 14 per cento raccolto a sostegno di De Nardi. Se la maggioranza può contare su 22 seggi in Consiglio comunale, l’opposizione dovrà accontentarsi dei restanti 10. Di questi, 5 sono di proprietà dem. I candidati consiglieri più votati sono risultati i già consiglieri Antonella Tocchetto e Stefano Pelloni insieme alle new entry Sara Visentin, Carlotta Bazza e Marco Zabai. La squadra dell’opposizione sarà completata da 2 consiglieri di Treviso Civica (Maria Buoso, Franco Rosi), 1 consigliere di De Nardi sindaco (Caterina Dozzo) e dai candidati sindaci sconfitti Giorgio De Nardi e Nicolò Maria Rocco.

Eletti Pd Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

LISTA PD TREVISO, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri della lista Pd: Antonella Tocchetto, Stefano Pelloni, Giulia Annunziata, Vittorino Benvenuti, Isabella Arena, Samuele Conte, Alda Battilana, Nicolò Longo, Carlotta Bazza, Fabio Marzella, Irma Cendron, Alberto Meneghetti, Clara Borasio, Giovanni Mezzavilla, Anita Catto, Giovanni Moro, Paola Gallo, Andrea Nilandi, Lorena Girotto, Andrea Parisotto, Lucia Leandri, Jacopo Petrin, Rossana Pisano, Roberto Pizzolato, Sara Visentin, Aldo Rizzuti, Elena Zennaro, Franco Tagliente, Vittore Trabucco, Francesco Vian, Marco Zabai.

Eletti Pd Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”











© RIPRODUZIONE RISERVATA