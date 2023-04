ELETTI PD UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023 CON DE TONI SINDACO

Con la vittoria di Alberto Felice De Toni al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 nel prossimo Consiglio Comunale a Udine saranno gli eletti Pd a rappresentare il gruppo politico con più seggi. Ribaltando i risultati del primo turno, il Centrosinistra torna a governare un capoluogo del Friuli Venezia Giulia dal 2018: «Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica», è il commento della segretaria Elly Schlein. Sono 12 i consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Comunale con la lista Pd, per l’appunto il gruppo più numeroso a sostegno del sindaco De Toni in maggioranza. In attesa dell’ufficialità (con eventuali rinunce o sostituzioni), ecco qui di seguito i nomi dei nuovi consiglieri Pd a Udine:

Alessandro Venanzi

Eleonora Meloni

Stefano Gasparin

Anna Paola Peratoner

Carlo Giacomello

Rosi Toffano

Iacopo Cainero

Matteo Mansi

Giancarlo Ballotta

Margherita Susanna

Emma Ferrari

Chiara Gallo

VOTI LISTA PD ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: DATI PREFERENZE

I risultati del ballottaggio per le Elezioni Comunali 2023 hanno visto De Toni eletto sindaco di Udine con il 52,8% delle preferenze contro il 47,2% del sindaco uscente del Centrodestra, Pietro Fontanini: al primo turno il Pd contribuì alla coalizione pro-De Toni con il 19,54% dei voti, frutto di 6.515 preferenze ai candidati dem.

Campione di preferenze, oggi primo consigliere eletto a Udine nella maggioranza, è Alessandro Venanzi con addirittura 1073 voti: seguono i 336 voti per Meloni, 333 a Gasparin, 286 per Peratoner. Questi gi altri eletti Pd nei seggi di lista con relative preferenze: Giacomello 274, Toffano 148, Cainero 145, Mansi 144, Ballotta 125, Susanna 121, Ferrari 109 e Gallo 99. Primo tra i non eletti in lista Pd è Salvatore Spitaleri con 95 preferenze, seguito dagli 88 voti a Paolo Marsich e 80 per Manuela Daniel.

Risultati e affluenza Elezioni Comunali Udine 2023

