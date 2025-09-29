Chi sono gli eletti del Pd in Valle d'Aosta dopo le Elezioni Regionali 2025: risultati, voti e preferenze, chi entra nel nuovo Consiglio regionale

PD IN CALO ALLE REGIONALI IN VALLE D’AOSTA: I DATI SULLE PREFERENZE

Sta per prendere forma il nuovo Consiglio regionale valdostano, ma con i risultati non ancora definitivi non ci si può sbilanciare sugli eletti Pd Valle d’Aosta, figurarsi sul nuovo governatore, che verrà eletto proprio dai consiglieri. I numeri che stanno emergendo dallo scrutinio in corso mostrano che il Pd sta raccogliendo meno di quanto aveva ottenuto nella precedente tornata elettorale, nella quale però non correva da sola, ma all’interno di un gruppo di partiti.

Exit Poll Elezioni Regionali Marche 2025/ Risultati presidente e proiezioni: Acquaroli 52%, verso rielezione

La lista Pd – Federalisti Progressisti Valle d’Aosta ha raccolto 4.675 voti, che corrispondo all’8,08%, con un solo voto contestato al momento. Per quanto riguarda le preferenze raccolte dai candidati consiglieri Pd, è emerso che allo stato attuale coloro che ne hanno ottenuti di più sono Jean-Pierre Guichardaz (557), Fulvio Centoz (469), Clotilde Forcella detta Titti (379), Antonino Malacrinò (321) e Cecilia Lazzarotto (290).

Sondaggi politici 2025, la media 3 anni dopo le Elezioni/ Boom Meloni al 30%: M5s ko, Schlein meglio di Letta

ELETTI PD VALLE D’AOSTA, I CANDIDATI ALLE REGIONALI 2025

I risultati definitivi delle Elezioni Regionali 2025 ci consentiranno di conoscere gli eletti Pd Valle d’Aosta per capire come prenderà forma il nuovo Consiglio regionale, visto che la tornata elettorale è stata caratterizzata da una grande incertezza. Non essendo prevista l’elezione diretta del governatore, i consiglieri eletti hanno un ruolo importante.

Gli analisti hanno definito complicato lo scenario di una maggioranza autonomista-progressista, sebbene negli ultimi anni abbiano governato coalizioni tra autonomisti e forze del centrosinistra. Ma non mancano le incognite, perché l’Union valdotaine vorrebbe formare un governo di soli autonomisti, mentre il Pd è spettatore interessato, con l’auspicio di confermare la sua bandiera nell’unica regione settentrionale non governata dal centrodestra.

SPY ELEZIONI REGIONALI/ Corsi e ricorsi: da Pisa alla Flotilla, il Pd e il weekend elettorale

Per restare una enclave progressista, molto dipende proprio dal Pd, che però deve guardarsi da due liste di sinistra che potrebbero erodere parte del suo elettorato. La speranza è di dover essere l’ago della bilancia per formare una maggioranza con gli autonomisti.

Per le Elezioni Regionali 2025 la lista Federalisti Progressisti – Partito Democratico con cui si spera di ottenere eletti Pd Valle d’Aosta è composta da 28 aspiranti consiglieri regionali, tra cui figurano Jean Pierre Guichardaz e Paolo Cretier, entrambi consiglieri regionali uscenti, e Antonino Malacrinò e Andrea Padovani, anch’essi già presenti nell’assemblea regionale.

La lista comprende anche Cecilia Lazzarotto, Marina Pavarini, Giuliana Lombardi, Luca Tonino, Rosetta Stranges, Simona Mele, Camilla Mandatori, Clotilde Forcellati, Denise Laura Chaissan, Teodora Altare, Fulvio Centoz, Giorgio Gai, Antonio Pepe, Maurizio Pitti, Lorenzo Pucci, Chantal Sagaria, Nicodemo Spatari, Flavio Mario Dalle, Umberto Fossà, Graziella Arnod, Michele Amedeo, Giorgina Jegher Lyn e Marisa Travesino.

CHI SONO ELETTI PD ALLE REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020

Alle precedenti Elezioni Regionali in Valle d’Aosta, il Partito Democratico ha partecipato all’interno della coalizione Progetto Civico Progressista (PCP), insieme a Europa Verde (EV) e Rete Civica (RC). Quest’alleanza ha ottenuto il 15,25% dei voti validi, pari a 10.106 preferenze, conquistando 7 seggi su 35 disponibili nel Consiglio regionale, tanti quanti Union Valdotaine, ma meno di Lega Salvini Vallée d’Aoste, la lista che ha ottenuto più voti in quella tornata elettorale.

Nonostante l’alleanza di centrosinistra sia stata la terza forza, ha potuto comunque partecipare alla formazione del governo regionale a tradizione centrosinistra, visto che il sistema elettorale in Valle d’Aosta è tale che non si elegge direttamente il governatore, ma sono i partiti a formare l’esecutivo regionale. Infatti, dopo le elezioni si è formata l’alleanza con Union Valdotaine, Alliance Valdotaine, Stella Alpina, Italia Viva, con il consiglio che ha poi eletto Renzo Testolin governatore.

Nel corso di questo mandato, però, il PCP ha attraversato una fase di riorganizzazione interna, con alcuni membri che hanno lasciato il gruppo. Comunque, Jean-Pierre Guichardaz è stato nominato assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Alberto Bertin presidente del Consiglio regionale, Paolo Cretier, Antonino Malacrinò e Andrea Padovani sono gli altri consiglieri eletti Pd Valle d’Aosta uscenti.