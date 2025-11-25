Chi sono gli eletti del PD in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025? Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giovanni Manildo

ECCO CHI SONO GLI ELETTI PD CHE ENTRANO IN CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Possiamo andare a vedere insieme l’elenco ufficiale degli eletti Pd in Veneto, gli esponenti del Partito Democratico che entrano in consiglio regionale dopo la sconfitta larga del Centrosinistra di Giovanni Manildo. Nella regione situata al nord est ha trionfato la coalizione del centrodestra con il 63 per cento dei voti, e a sinistra il partito migliore è stato proprio il Pd. 277.945 i voti ottenuti, pari al 16,60 per cento dei votanti totali, terzo partito più votato in assoluto dopo Lega e Fratelli d’Italia.

Eletti Pd Campania, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze: seggi in Consiglio con Fico

9 sono stati i seggi ottenuti dal Partito Democratico in Veneto, e ora andiamo a vedere chi sono gli eletti. Partiamo – in ordine alfabetico – da Bigon Anna-Mariam eletta a Verona, quindi Antonio Marco Dalla Pozza, eletto invece a Vicenza. A Belluno è stato eletto Del Bianco Alessandro, mentre Galeano Paolo e Luisetto Chiara sono stati eletti rispettivamente a Treviso e a Vicenza. Proseguamo con Micalizzi Andrea a Padova e Montanariello Jonatan a Venezia. Infine gli ultimi due eletti del Pd in Veneto dopo le elezioni regionali 2025, leggasi Sambo Monica e Trevisi Gianpaolo, rispettivamente a Venezia e a Verona. Da segnalare che Micalizzi Andrea è stato il più votato dei suoi con 18.051 preferenze, seguito da Chiara Luisetto a quota 15.044. Bene anche Gianpaolo Trevisi a quota 9.611, davanti a Bigon Anna-Maria a quota invece 8.233 voti.

Eletti Pd Puglia, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze, seggi in Consiglio con Decaro

I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ALLE ELEZIONI VENETO 2025: VERSO I SEGGI ELETTI PD

È una partita particolarmente attesa quella delle Elezioni Regionali Veneto 2025 con il centrodestra – e in particolare la Lega – che punta a confermare il suo storico predominio nell’area e il centrosinistra – e in particolare gli eletti PD – che ambiscono a far cadere una delle principali roccaforti leghiste: a dirci com’è andata la partita ci penseranno i risultati dello spoglio che verranno resi noti solamente tra qualche ora.

Nel frattempo che aspettiamo, vale le pena ricordare che in Veneto il candidato “di punta” è il leghista Alberto Stefani che dovrebbe confermare il buon governo del predecessore Zaia, sfidato alle urne dal Dem – ovviamente sostenuto dal “campo largo” Giovanni Manildo e dagli indipendenti Marco Rizzo, Riccardo Szumski e Fabio Bui; mentre la lista dei potenziali eletti PD includeva i candidati consiglieri:

REGIONALI VISTE DA DX/ La Lega triplica in Veneto, male FdI, ora alla Meloni serve una nuova legge elettorale

– Belluno: Susy Candiago, Luca Balbinot, Yuki d’Emilia, Alessandro Del Bianco e Irma Visalli

– Padova: Vanessa Camani, Andrea Micalizzi, Sabrina Doni, Alessandro Dal Corso, Eleonora Guizzaro, Stefano Pozzi, Virginia Libero, Luciano Sguotti e Franca Bortolamei

– Rovigo: Angelo Zanellato, Emanuela Pizzardo, Nicola Zanca, Michela Valentini e Stefano Borile

– Treviso: Claudio Beltramello, Elisamaria Bressan, Lorenzo Fabbian, Barbara De Nardi, Paolo Galeano, Sandra Sofia Perulli, Omar Lapecia Bis, Antonella Tocchetto e Raffaele Marcon

– Venezia: Jonatan Montanariello, Francesca Bressanin, Gabriele Bolzoni, Irina Drigo, Marco Ferrero, Margherita Lachin, Enrico Franchin, Monica Sambo e Gianluca Trabucco

– Verona: Alessio Albertini, Anna Maria Bigon, Maurizio Cassano, Katty Gerardo, Guglielmo Frapporti, Sara Gini, Mattia Mosconi, Elisa La Paglia e Gianpaolo Trevisi

– Vicenza: Chiara Luisetto, Luca Cislaghi, Carole Ngah Biloa, Antonio Marco Dalla Pozza, Ilaria Sbalchiero, Maurizio Fipponi, Mattea Stella, Diego Zaffari e Ginevra Zanetti

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI PD E PREFERENZE ALLE REGIONALI VENETO 2020

Insomma, se per la Lega e il centrodestra il territorio del Veneto è particolarmente importante, lo è ancor di più per i Dem che negli anni hanno sempre faticato – anche in modo particolarmente marcato – ad affermare i loro candidati per il consiglio: una dimostrazione arriva dalle Elezioni del 2020 che si chiusero con il 76,79% a favore dell’uscente Luca Zaia e un risicato 15,72% per il centrosinistra che propose il nome di Arturo Lorenzoni.

All’interno della coalizione di centrosinistra – com’è facile immaginare – furono proprio i Dem a ottenere il maggior numero di voti (11,92%), insufficienti per competere con la fortissima civica di Zaia (44,57%) e con la Lega (16,92%), ma utili per superare – quanto meno – FdI (9,55%), FI (3,56%) e il solitario Movimento 5 Stelle (2,69%); mentre grazie ai voti ottenuti, gli eletti PD furono in totale sei, ovvero: Vanessa Camani, Andrea Zanoni, Francesca Zottis, Jonatan Montanariello, Anna Maria Bigon e Giacomo Possamai.