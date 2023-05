ELETTI PD VICENZA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI PD A VICENZA: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Risultati convincenti per il Centrosinistra al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 arrivano solo da Vicenza dove il Pd di Schlein riesce a far eleggere – anche grazie alle preferenze raccolte dai propri 7 consiglieri eletti – il sindaco Giacomo Possamai, sebbene con una coalizione molto più riformista che “progressista”. I risultati del ballottaggio per le Amministrative di Vicenza vedono vincere al fotofinish Possamai con gli eletti Pd che saranno per l’appunto 7 nel prossimo Consiglio Comunale cittadino.

ELETTI PD ANCONA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Il Centrodestra ottiene esattamente 500 voti in meno alle urne per il ballottaggio consegnando così Vicenza ad altri 5 anni di guida Pd-Terzo Polo. Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Vicenza, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrosinistra (7 Pd, 6 Possamai Sindaco, 3 Da Adesso in Poi Vinova, 2 Alleanza Verdi-Sinistra, 1 Terzo Polo, 1 Lista Tosetto), 11 il Centrodestra di Rucco (7 Rucco Sindaco, 2 Fratelli d’Italia, 1 Lega, 1 FI); eletto consigliere il candidato sconfitto Francesco Rucco. I 7 consiglieri eletti a Vicenza in quota Pd vedono dunque i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni, ndr), forti delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

ELETTI PD BRINDISI SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Isabella Sala

Cristina Balbi

Alessandro Marchetti

Angelo Tonello

Lorenza Rizzini

Giacomo Bez

Davide Giacomin

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Vicenza 2023, è possibile analizzare gli scenari con i consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle Amministrative: con il 14,66 per cento, i dem guidati da Elly Schlein sono la lista più votata della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Giacomo Possamai, nonché la seconda lista più votata della città alle spalle della civica Rucco sindaco.

Albino Ruberti, Pd lo nomina Vice Presidente Acea Ato 2/ Disse "inginocchiati o ti sparo"

Giacomo Possamai ha vinto il primo turno con il 46,23 per cento, staccando di oltre due punti percentuali il rivale di centrodestra Francesco Rucco. Come anticipato, la lista più votata è quella del Pd con il 14,66 per cento, seguita da Possamai Sindaco con il 13,10 per cento, Da adesso in poi – Vinova con il 6,13 per cento, Europa Verde-SI Sinistra Italiana-Coalizione civica con il 5,30 per cento, Azione-Italia Viva con il 3,51 per cento e Lista Tosetto ripartiamo da Vicenza con il 3,45 per cento. Il Pd potrà portare 7 consiglieri eletti qualora Possamai riuscisse a vincere il ballottaggio. Dovesse vincere Rucco, i seggi sarebbero 4.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

In caso di vittoria del centrosinistra, i seggi eletti nel prossimo Consiglio comunale di Vicenza sarebbero in tutto 20: 7 di questi andrebbero ai candidati della lista del Partito Democratico. In base ai voti delle preferenze ottenute al primo turno, ecco qui di seguito i potenziali nomi dei consiglieri eletti in quota dem:

Isabella Sala con 787 preferenze

Cristina Balbi con 433 preferenze

Alessandro Marchetti con 420 preferenze

Angelo Tonello con 324 preferenze

Lorenza Rizzini con 297 preferenze

Giacomo Bez con 268 preferenze

Davide Giacomin con 267 preferenze

In caso di vittoria del centrosinistra invece sicuro del seggio in Consiglio comunale sarebbero 4: Isabella Sala, Cristina Balbi, Alessandro Marchetti, Angelo Tonello.

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live ballottaggi: capoluoghi – Toscana – Comuni sopra 15mila abitanti. Primo turno Sicilia – Sardegna











© RIPRODUZIONE RISERVATA