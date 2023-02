Eletti Pd, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI PD, ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Gli eletti in quota Pd non saranno pochi eppure resta il dato di una cocente sconfitta alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 con il sostegno al proprio candidato dem Pierfrancesco Majorino: anche con l’eventuale “listone” progressista con M5s e Terzo Polo comunque il Centrodestra di Attilio Fontana, stante i risultati emersi in questa tornata elettorale regionale, avrebbe trionfato ugualmente. In attesa di dati specifici per nomi consiglieri eletti e voti di lista definitivi, lo scrutinio per le Elezioni Regionali Lombardia vede la lista Pd comunque chiudere come secondo partito più votato in regione con il 21,72% (dietro solo a FdI): il Partito Democratico guiderà l’opposizione nel prossimo Consiglio Regionale lombardo, resta da capire con quali numeri nei consiglieri eletti.

Mentre attendiamo risultati più complessivi che daranno l’esatta consapevolezza di seggi e voti ai consiglieri eletti, ecco un campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri per la lista Pd-Majorino nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia: a Milano – con 2460 sezioni scrutinate su 2892 totali – il più votato è Paolo Romano con 7563 preferenze raggiunte, davanti ad Alfredo Negri con 5399 voti, Pietro Bussolati 5209, Carlo Borghetti 4700 e Carmela Rozza con “soli” 4566. Qui di seguito in breve i più votati nelle preferenze per la lista Pd dalle altre province di Lombardia: Davide Casati con 13871 preferenze a Bergamo, Emilio Delbono a Brescia con ben 32.539 preferenze, Angelo Orsenigo a Como, Matteo Piloni a Cremona, Gian Mario Fragomeli a Lecco, Roberta Vallacchi a Lodi, Marco Carra a Mantova, Irene Zappalà a Monza, Fabio Zucca a Pavia, Alba Rapella a Sondrio, Samuele Astuti con 5512 voti a Varese e provincia.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

In attesa di scoprire quelli che saranno risultati definitivi per eletti e preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023, è arrivato il momento di andare a scoprire quali erano tutti i nomi in campo per il Pd, che in questa sessione elettorale si è schierato nella coalizione del centrosinistra a sostegno dell’europarlamentare Pierfrancesco Majorino. A distanza di cinque anni da quando l’allora candidato Giorgio Gori venne sconfitto, infatti, le liste dei candidati consiglieri regionali inevitabilmente potrebbero avere delle differenze notevoli sia in termini di numeri sia in termini di nomi.

Il volto maggiormente noto è quello di Emilio Del Bono, sindaco di Brescia che per qualche settimana si era pensato che potesse essere il candidato del Pd alle Elezioni Regionali Lombardia 2023. Tra gli altri, invece, ci sono anche i consiglieri regionali uscenti come Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza, nonché la capolista a Milano Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate.

Ecco la lista completa dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Pd, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Pd Milano: Cosima Buccoliero, Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti, Maria Detta Carmela Rozza, Fulvio Caselli, Claudia Bianchi, Eugenio Comincini, Daniela Caputo, Paolo Cova, Silvia Carabelli, David Gentili, Dhammika Chandrasekera, Angelo Melluso, Diana Alessandra De Marchi, Alfredo Simone Negri, Rosa Palone, Maso Notarianni, Loredana Pastorino, Lorenzo Pacini, Ester Maria Pungolino, Giuseppe Pignatiello, Manuela Sammarco, Paolo Romano, Sara Santagostino Pretina, Gianpiero Stabile

– Pd Bergamo: Jacopo Scandella, Francesca Riccardi, Davide Casati, Maria Grazia Vergani, Gabriele Riva, Maria Cristina Galizzi, Oscar Locatelli, Jenny Grazioli, Milvo Ferrandi, Giovanna Giupponi

– Pd Brescia: Emilio Del Bono, Miriam Cominelli, Gabriele Zanni, Marianna Dossena, Carlo Panzera, Giustina Bonanno, Luciano Corda, Rakeb Tosio, Mattia Pelucchetti, Uliana Pardelli

– Pd Como: Angelo Clemente Orsenigo, Valeria Benzoni, Edoardo Pivanti, Francesca Curtale, Gianni Imperiali, Imperiali Maria, Maria Cristina Redaelli

– Pd Cremona: Marta Andreola, Paolo Bodini, Fabiola Barcellari, Matteo Piloni

– Pd Lecco: Gianmario Fragomeli, Simona Piazza, Pietro Radaelli, Flavia Fiandaca

– Pd Lodi: Roberta Vallacchi, Roberto Ferrari

– Pd Monza e Brianza: Pietro Luigi Ponti, Rosalba Colombo, Ivano Riva, Barbara Ongaro, Umberto Ruzzante, Angela Marcella, Pietro Virtuani, Irene Zappalà

– Pd Mantova: Giovanni Buvoli, Cristina Soranzo, Marco Carra, Alice Vismarra

– Pd Pavia: Silvia Grossi, Marcello Emanuele Infurna, Arianna Spissu, Fabio Zucca

– Pd Sondrio: Michele Iannotti, Alba Rapella

– Pd Varese: Samuele Astuti, Alice Bernardoni, Leonardo Balzarini, Ilaria Pagani, Luca Carignola, Erika Papa, Ludovico Papalia, Valentina Verga

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

Per confrontare i nomi dei candidati del Pd eletti alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 con quelli della precedente giunta, andiamo a leggere quelle che sono state le preferenze del 2018. I risultati consegnarono la presidenza al candidato del centrodestra Attilio Fontana. Ai democratici andarono il 19,23% delle preferenze (rispetto al totale di 29,1% conquistato dal candidato del centrosinistra Giorgio Gori). Questo permise al partito di ottenere 15 seggi nel nuovo Consiglio Regionale.

Ecco i consiglieri eletti alle Elezioni Regionali Lombardia 2018 per il Pd (oltre al seggio spettante al candidato perdente Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo): Jacopo Scandella (Bergamo), Girelli Gian Antonio (Brescia), Orsenigo Angelo Clemente (Como), Piloni Matteo (Cremona), Straniero Raffaele (Lecco), Baffi Patrizia (Lodi), Forattini Antonella (Mantova), Bocci Paola (Milano), Borghetti Carlo (Milano), Bussolati Pietro (Milano), Pizzul Fabio (Milano), Rozza Maria (Milano), Ponti Pietro Luigi (Monza e Brianza), Villani Giuseppe (Pavia), Astuti Samuele (Varese).

