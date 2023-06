Eletti Pd, voti preferenze Elezioni Regionali Molise 2023/ Nomi consiglieri e seggi

Le elezioni regionali Molise 2023 sono state vinte dal candidato del centrodestra Roberti, che si è imposto con oltre il 60 per cento delle preferenze sul rivale di centrosinistra Gravina e sull’indipendente Izzo. In attesa di arrivare alla fine dello scrutinio – mancano al momento due sezioni – è arrivato il momento di andare a conoscere la composizione del Consiglio regionale, in cui il Pd sarà tra i protagonisti delle forze di opposizione grazie al 12,02 per cento raccolto a livello di lista.

Il Pd sarà il partito più numeroso dell’opposizione. La maggioranza vanta 13 seggi su 20, mentre i restanti 7 sono a disposizione delle forze sconfitte alle urne. I dem si sono assicurati tre scranni, finiti in base alle preferenze raccolte a:

Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla

Alessandra Salvatore

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI MOLISE 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Molise 2023, ci sono diversi nomi in campo per quel che concerne Pd. I democratici hanno sostenuto il candidato presidente Roberto Gravina, esponente del Movimento 5 Stelle nonché sindaco di Campobasso. Insieme ai due partiti, nella coalizione ci sono anche Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e Gravina Presidente. In totale sono 20 i candidati del Partito Democratico per questa tornata elettorale.

Ecco l’elenco dei candidati consiglieri del Pd per le elezioni regionali del Molise 2023:

Facciolla Vittorino

Chierchia Bibiana

Fanelli Micaela

Trivisonno Giuseppe detto Giose

Salvatore Alessandra

Venittelli Laura

Veneziale Carlo

Mazza Vanda

Vigilante Manuela

Nagni Pierpaolo

Genovese Carmelina

Buono Stefano

D’Antonio Giulia

Totaro Francesco

Renzi Antonietta

Bellotti Mario

Ferrara Lea

Paglione Candido

Saracino Anna Michelina

Sciullo Enrica

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI MOLISE 2018

Il Pd alle elezioni regionali del Molise 2023 spera di invertire il risultato del 2018, quando perse insieme alla coalizione di centrosinistra con il candidato presidente Carlo Veneziale, il quale ottenne soltanto il 17,19% delle preferenze. Il centrosinistra corse diviso, tanto che il candidato del Movimento 5 Stelle era Andrea Greco, il quale ottenne il 38,70% delle preferenze. A vincere piuttosto fu il candidato del centrodestra Donato Toma con il 43,69% delle preferenze.

I democratici in quella occasione ottennero soltanto due seggi. In particolare, i consiglieri eletti del Partito Democratico furono Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, i quali sono nuovamente candidati anche in questa tornata elettorale. Il centrodestra invece si aggiudicò 12 seggi così suddivisi: Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio, Roberto Di Baggio (Forza Italia); Vincenzo Cotugno, Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise); Aida Romagnuolo, Filomena Calenda (Lega); Vincenzo Niro, Andrea Di Lucente (Popolari per l’Italia); Salvatore Micone (UDC); Angelo Michele Iorio (Iorio per il Molise); Quintino Pallante (FdI). I seggi del M5S furono invece 6:Patrizia Manzo, Andrea Greco, Angelo Primiani, Vittorio Nola, Valerio Fontana, Fabio De Chirico.

