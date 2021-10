Eletti Pinerolo 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Pinerolo, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni 2021 nel comune piemontese non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare centrosinistra o centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Al ballottaggio andranno il sindaco uscente di Pinerolo Luca Salvai (Movimento Cinque stelle, dalle liste La Città cresce, Pinerolo Coraggiosa e Pinerolo sinistra Lab) che ha ottenuto il 29% e il candidato del centrodestra Giuseppino Berti (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Pinerolo Bellissima) con il 28,31%. Tra gli altri candidati, Silvia Lorenzino si è fermata al 26.32%, Giuseppe Spidalieri al 14.01% e Marco Gaido al 2.35%.

ELETTI PINEROLO 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Pinerolo senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. Per Luca Salvai, la lista che ha ottenuto più voti è La Città Cresce (10,04%), poi il Movimento 5 Stelle (6,81%), Pinerolo A Sinistra (5,67%) e Pinerolo Coraggiosa (5,23%).

Per Giuseppino Berti invece più votata è stata Fratelli D’Italia (7,32%), poi Lega Salvini Piemonte (7,31%), Pinerolo Bellissima (5,75%), Forza Italia-la Casa Dei Moderati E Dei Liberali (5,20%) e

Unione Di Centro (4,12%). Tra i candidati che potremmo trovare nel nuovo Consiglio comunale citiamo Fabiano Vodini, Salvatore Perrino, Franco Milanesi, Francesca Costarelli, Giuseppe Manganiello, Fioravanti Mongiello, Maria Rita Cavallo, Mauro Savino, Antonietta Cuceli.

