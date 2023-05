Eletti Pisa, seggi Consiglio Comunale/ Michele Conti sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE PISA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

I risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023 a Pisa hanno confermato il trionfo avvenuto già 5 anni fa con Michele Conti e il Centrodestra: dei 32 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale, la maggioranza di Centrodestra ottiene il secondo mandato consecutivo nella ormai ex “roccaforte rossa”, esattamente come avvenuto anche a Siena.

La coalizione vincente al ballottaggio con Conti avrà piena maggioranza nel nuovo Consiglio di Siena, controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, con 12 eletti invece tra le file dell’opposizione (10 + 2 candidati sindaco sconfitti, Paolo Martinelli e Ciccio Auletta). I risultati delle Elezioni Comunali Pisa 2023 dicono dunque Conti vincitore al ballottaggio con il 52,33% (21142 preferenze totali) contro il 47,67% del Centrosinistra di Martinelli (19.263 voti totali). Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Pisa 2023:

Seggi maggioranza: 20

– FdI (17.04% preferenze primo turno): 7 seggi eletti

– Conti sindaco (14,53%): 6 eletti

– Lega (10,33%): 4 eletti

– Pesciatini per Pisa (4.45%): 2 eletti

– FI (2,99%): 1 eletto

Seggi opposizione: 10 + 2 candidati sindaco sconfitti

– Pd (23,5%): 7 eletti

– Lista Città Persone (6,73%): 2 eletti

– Alleanza Verdi-Sinistra (5,05%): 1 eletto

Il commento del sindaco di Pisa Michele Conti

«Vince la città con il civismo e i partiti del centrodestra»: lo ha detto il sindaco rieletto a Pisa Michele Conti dopo i risultati entusiasmanti al ballottaggio delle Elezioni Comunali. Dopo aver rischiato di non vincere le Amministrative dopo quei 15 voti mancanti al primo turno, Conti lancia anche un messaggio al Centrosinistra nazionale: «Altri, cioè Schlein e Conte, volevano trasformare la nostra città in laboratorio politico nazionale. Questa operazione ha fallito di fronte al nostro esempio di buon governo di una città amministrata bene e che può essere il punto di ripartenza per la Toscana del 2025 con le altre città dove oggi si è affermato il centrodestra. Oggi festeggiamo l’affermazione del civismo che e stato parte fondamentale di questo progetto. Siamo riusciti a riportare tutti al voto e con grande soddisfazione abbiamo ottenuto più voti del 2018. È il voto di un popolo che ci ha voluto premiare».

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE PISA: NOMI CONSIGLIERI CON CONTI SINDACO E OPPOSIZIONE

Sempre in attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale cittadino, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Pisa con Michele Conti rieletto sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– FdI 7 seggi: Raffaele Latrofa, Virginia Mancini, Filippo Bedini, Giulia Gambini, Rachele Compare, Stefano Barsantini, Francesco Niccolai.

– Lista civica Conti 6 seggi: Frida Scarpa, Caterina Costa, Gabriella Porcaro, Lorenzo Vouk, Delia Tramontana, Edoardo Cerri.

– Lega 4 seggi: Edoardo Ziello, Veronica Poli, Alessandro Gennai, Alessandro Bargagna.

– Pesciatini per Pisa 2 seggi: Paolo Pesciatini, Giorgio Benedetti

– FI 1 seggio: Raffaella Bonsangue.

Consiglieri opposizione

– Pd 7 seggi: Andrea Ferrante, Matteo Trapani, Marco Biondi, Dalia Ramalli, Maria Antonietta Scognamiglio, Silvia Pagnin ed Enrico Bruni Cagianelli

– Città Persone 2 seggi: Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo

– AVS 1 seggio: Luigi Sofia

– 2 candidati sindaco sconfitti: Paolo Martinelli e Ciccio Auletta.











