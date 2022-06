Eletti Pistoia 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE PISTOIA: RISULTATI ELEZIONI 2022

Chi sono gli eletti al termine delle elezioni comunali a Pistoia? Alessandro Tomasi è stato riconfermato sindaco eletto al primo turno. Dopo la vittoria del 2017, il candidato di Centrodestra ha superato la soglia del 50% più 1, raccogliendo in totale il 51,49% di preferenze con il supporto di 5 liste. A Centrosinistra Federica Fratoni non va oltre il 28,32%. Francesco Branchetti, dal canto suo, si attesta al 12,61%. Nulla da fare per gli altri candidati sindaco Iacopo Vespignani (2,56%), Samuela Breschi (1,53%), Carla Breschi (1,51%), Roberto Bardi (1,14%), Alessia Balia (0,67%) e Luca Sforzi (0,16%). Sono inoltre disponibili le preferenze, che permettono di fare le proiezioni del Consiglio comunale, considerando ovviamente che dovrà ancora essere tutto validato dalla Prefettura, che già nelle prossime settimane valuterà ricorsi, ritiri e così via, per rendere poi ufficiale la composizione del consesso.

Grazie al 51,49% di Tomasi, il Centrodestra ottiene 20 seggi: i restanti 10 vanno all’opposizione. Sono così ripartiti i 20 seggi a sostegno di Tomasi sindaco: 7 seggi Ale Tomasi sindaco, 6 Fratelli d’Italia, 4 Unione di Centro-Pistoia Civica-Forza Italia, 2 Amo Pistoia, 1 Lega Salvini premier. I 10 posti per i consiglieri di minoranza saranno invece così ripartiti: 7 PD, 2 Sinistra per Francesco Branchetti sindaco, 1 Civici e Riformisti.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI PISTOIA 2022: I POSSIBILI NOMI IN CONSIGLIO COMUNALE

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio comunale a Pistoia dopo le elezioni, è tempo di andare a valutare quali candidati consiglieri abbiano le maggiori possibilità di essere eletti tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura”, che si paleserà solo nelle prossime settimane:

Maggioranza con Tomasi sindaco

Ale Tomasi Sindaco: Margherita Semplici, Emanuele Gelli, Bianca Ferri, Fabio Raso, Benedetta Menichelli, Isabella Mati e Salvatore Patané.

Fratelli d’Italia: Gabriele Sgueglia, Francesco Pelagalli, Francesca Capecchi, Lorenzo Galligani, Jessica Sicari e Giulia Bargiacchi.

Unione di Centro-Pistoia Civica-Forza Italia: Anna Maria Celesti, Alessandra Frosini, Emanuela Checcucci e Giampaolo Pagliai.

Amo Pistoia: Alessandro Sabella e Paola Calzolari.

Lega Salvini premier: Alessandro Bartolomei.



Opposizione

PD: Federica Fratoni, Paolo Tosi, Lorenzo Boanini, Matteo Giusti, Stefania Nesi, Irene Bottacci e Agostino Fragai.

Sinistra per Francesco Branchetti sindaco: Francesco Branchetti e Mattia Nesti.

Civici e Riformisti: Tina Nuti.











