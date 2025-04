BASSO SINDACO DI PORDENONE: VITTORIA NETTA DEL CENTRODESTRA A GUIDA FDI, TIENE LA LEGA

Un trionfo complessivo quello del Centrodestra alle ultime Elezioni Comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia: se la Lega si è assicurata Monfalcone, il nuovo sindaco di Pordenone Alessandro Basso è in quota FdI trainando il resto della coalizione nei risultati ottimi anche nell’unico capoluogo di provincia al voto domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025. In attesa di conoscere con esattezza i nomi dei 40 consiglieri eletti a Pordenone nei seggi del prossimo Consiglio Comunale, la contesa durata l’intera campagna elettorale – dopo il voto anticipato dovuto all’elezione del sindaco Alessandro Ciriani (FdI) al Parlamento UE – si risolve con la vittoria netta del Centrodestra a sostegno del neo-eletto sindaco Basso.

Ex sindacalista CISL, cresciuto nel partito di Fratelli d’Italia assieme al sindaco Ciriani, che lo ha nominato assessore all’Istruzione nella scorsa giunta, Alessandro Basso siede già nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dove è attualmente presidente della Commissione Bilancio. «Giornata indimenticabile, felice per tutta Pordenone» ha spiegato il nuovo primo cittadino che prende le redini della città friulana dopo quasi 9 anni di amministrazione Ciriani. Omosessuale dichiarato, il neo sindaco di Pordenone ha spiegato in campagna elettorale di non averne bai dovuto fare una “bandiera” in quanto una normalissima identità della sua vita privata.

Saranno 5 anni di guida della città secondo i risultati delle Elezioni Comunali 2025 che nettamente proiettano Basso ad una maggioranza stabile in Consiglio Comunale: il 54% delle preferenze ha premiato la coalizione del neo-sindaco di Pordenone, con quasi 12mila voti totali. Nicola Conficoni, candidato del Centrosinistra, non va oltre il 35,61% sospinto dall’ottima prova del Pd ma “affossato” dalle basse percentuali di Italia Viva e delle liste civiche. A rischio sbarramento le liste di Marco Salvador, al 7,6% con “La Civica FVG”, e Anna Ciriani al 2,95%.

PREFERENZE ED ELETTI A PORDENONE: MAGGIORANZA SEGGI AL CENTRODESTRA

Il prossimo Consiglio Comunale a Pordenone deve ancora essere confermato nel calcolo e nella ripartizione dei vari seggi per i singoli eletti, ma con i risultati definitivi sulle Elezioni Comunali 2025 è già possibile tracciare un ipotetico quadro di prossimi 40 consiglieri suddivisi tra la maggioranza di Centrodestra e l’opposizione di Conficoni e, forse, Salvador. Primo partito in queste Amministrative a Pordenone resta Fratelli d’Italia con il 22,52% delle preferenze, davanti al Pd che segue al 19,85%: bene le liste civiche della lista Ciriani (11,15%) e lista Basso (8,83%), mentre tiene botta la Lega al 7,87% davanti a Forza Italia con il 5,84%.

Tra i più papabili eletti ad entrare in Consiglio a Pordenone troviamo i più votati nei singoli partiti della maggioranza: Alberto Parigi con 504 preferenze, Elena Ceolin con 434, Francesco Ribetti 329 e Walter De Bortoli con 316 rappresentano la possibile squadra di FdI, mentre nella lista dell’ex sindaco FdI Ciriani spiccano i 248 voti di Pac Leniqi, 228 Lidia Diomede e 206 di Mattia Tirelli. La lista civica del sindaco Basso invece potrebbe avere in Consiglio tra i seggi eletti Pietro Tropeano (210 preferenze), Emilia Badanai (128) e Silvia Pizziol (115), mentre la Lega può puntare su Simone Polesello e Mara Piccin, con Forza Italia infine che potrebbe eleggere Andrea Cabibbo (191 preferenze) e Mina Cucci.

ELETTI OPPOSIZIONE, SFONDA IL PD AL 20%: DELUDONO RENZI E I CIVICI

Tra le file dell’opposizione l’unico certo di un seggio nel prossimo Consiglio Comunale a Pordenone è Nicola Conficoni, candidato sindaco sconfitto e automaticamente inserito tra gli eletti in minoranza: i risultati delle Elezioni Comunali 2025 vedono nel Centrosinistra l’ottima prova del Partito Democratico, che sfiora il 20% e batte tutte le altre liste collegate al “campo largo”. Lista civica in Salute ottiene il 6,67% di preferenze mentre Il Bene Comune non va oltre il 5,24%, comunque davanti alla lista di Matteo Renzi che si ferma all’1,39% e rischia di non aver rappresentanti tra i consiglieri eletti.

Tra i più votati e dunque papabili per un seggio all’opposizione troviamo per il Partito Democratico, oltre Conficoni, Francesco Saitta con 334 preferenze, Alessandro Genovesi (320), Fausto Tomasello (289) e Antonella Del Ben (286). Elvia Micheli con 133 preferenze, davanti a Paola Bortolin e Maurizio Giacomini, potrebbero essere gli eletti in quota Civica Pordenone, mentre è Stefano Zanut il più votato nella lista Il Bene Comune. Per Italia Viva è invece Carlo Brunetta il più votato alle Elezioni comunali, così come Gianluca Pitton è il primo nella lista “Un’altra Pordenone c’è”.