CONSIGLIERI ELETTI LEGA DOPO I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO A TARANTO

Il candidato di Prima Taranto-Lega che contro ogni previsione era riuscito a raggiungere il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2025 si è dovuto “arrendere” per soli 6mila voti al neo sindaco eletto Bitetti, con maggioranza al Centrosinistra nel prossimo Consiglio Comunale di Taranto. Checco Tacente, appoggiato dalla Lega e da tutto il Centrodestra dopo l’apparentamento siglato con Luca Lazzaro (candidato di FdI e Forza Italia al primo turno), viene sconfitto nei risultati finali di oggi 9 giugno 2025.

Il 54% degli elettori tarantini ha puntato su Bitetti mentre il Centrodestra non va oltre il 45,4% raccolto da Tacente: in forza delle preferenze raccolte al primo turno, i risultati del ballottaggio consegnano il Centrodestra all’opposizione con la lista Prima Taranto-Lega tra le più rappresentate in Consiglio con 2 consiglieri eletti (salvo rinunce/ricorsi nei prossimi giorni), I nomi della lista Prima Taranto, sostenuta dalla Lega di Matteo Salvini, sono per l’appunto il candidato sindaco Francesco Tacente e il neo-eletto consigliere Adriano Trebbia. (A cura. di Niccolò Magnani)

ELETTI PRIMA TARANTO-LEGA AI BALLOTTAGGI DELLE COMUNALI 2025: I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

È quasi tempo di fare i conti sull’effettiva composizione del Consiglio comunale di Taranto dopo il turno di ballottaggi delle elezioni comunali 2025 che si è concluso da pochi minuti, dopo i consueti due giorni di votazioni, e che vedeva da un lato il nome di Pietro Bitetti (espressione del centrosinistra, senza il supporto del Movimento 5 Stelle) e dall’altro Francesco Tacente (con una coalizione civica di centrodestra che vede esclusi Fratelli d’Italia e Forza Italia): qui ci soffermeremo solamente sugli eletti Prima Taranto-Lega, ma ovviamente prima di farlo sarà necessario attendere che si concluda lo spoglio delle schede e si capisca chi tra i due aspiranti sindaci ha avuto la meglio sull’altro.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è certamente utile ricordare che il precedente turno delle elezioni comunali 2025 a Taranto aveva visto sfidarsi ben sei differenti candidati sindaci con le rispettive coalizioni: il maggior numero di voti (pari al 37,39%) sono andati nelle tasche del centrosinistra e di Pietro Bitetti e il secondo classificato è stato il civico – che gode, appunto, del supporto della sola Lega – Francesco Tacente (26,14% dei voti); mentre, d’altra parte, Luca Lazzaro (19,40%), Annagrazia Angolano (10,91%), Cosimo Di Bello (5,19%) e Mario Cito (0,96%) sono stati esclusi dalla corsa alla massima carica locale tarantina.

ELEZIONI COMUNALI 2025 A TARANTO: I POSSIBILI SCENARI IN CONSIGLIO DOPO I BALLOTTAGGI

Interessante – sempre in attesa di poter conoscere i nomi degli eletti Prima Taranto-Lega, che sapremo solamente tra qualche ora – è ancora soffermarci sui potenziali scenari del Consiglio a fronte della vittoria del primo o del secondo candidato: se fosse il centrosinistra di Bitetti ad avere la meglio, il PD sarebbe la prima forza politica di Taranto, con la coalizione di Tacente all’opposizione con un totale di 6 consiglieri a supportarlo (uno per Prima Taranto-Lega) e probabilmente di altri quattro in forze al centrodestra e altri due per la lista del M5S.

D’altra parte, se fosse il civico Tacente ad ottenere il maggior numero di voti ai ballottaggi, sarebbero gli eletti Prima Taranto-Lega ad avere la maggioranza in Consiglio, con 4 seggi per la lista e un totale di 20 per l’intera coalizione: in questo caso i nomi possibili per Prima Taranto-Lega sono quelli – oltre che dello stesso sindaco – di Adriano Tribbia, Lucia Ciraci, Francesco Battista e Carmen Casula; mentre il centrosinistra otterrebbe cinque seggi, il centrodestra altri 3 e gli ultimi due – nuovamente – per la lista del M5S.